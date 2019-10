Uuring: palgalõhet põhjustab, et mehed täidavad naistest sagemini hädavajalikke ülesandeid

Ametite ja riikide vahel olid suured erinevused. Üldiselt näis, et mehed täidavad peamisi ülesandeid kiiremini kui naised.

Bizopoulou soovis välja selgitada, miks. Uuring välistas mitmed mõjutavad tegurid, sealhulgas liigse ettevaatlikuse. Samuti ei mõjutanud töötundide arv oluliselt peamiste ülesannete täitmist.

Teisest küljest näis, et laste saamine vähendab sooritust, kuid see ei selgitanud täielikult erinevust.

Bizopoulou sõnul näib peamiste ülesannete täitmise arvu ja palga vahel olevat selge seos.

Bizopoulou võrdles üksikasjalikke palgaandmeid küsimustikuga ja leidis, et tehtud tööde arv oli tugevas korrelatsioonis meeste ja naiste palgaga: neile, kes täitsid põhilisi ülesandeid, maksti ka paremat palka, olenemata soost.

Teisisõnu, naised, kellele maksti sama palka nagu sama ametit pidavatele meestele, tegid sama palju põhitöid kui mehed.

"Umbes 30–50% soolisest palgalõhest on seletatav tehtava töö hulgaga," ütleb Bizopoulou.

Soome Konjunktuuriinstituudi teadusdirektor Antti Kauhanen on pikka aega uurinud soolist palgalõhet.

Tema sõnul tugevdab VATTi hiljutine uuring varasemate uuringute tulemusi, mis on näidanud, et tööturg on väga segregeeritud nii töökohtade kui ka palga osas.

"Tundub mõistlik, et palgaerinevus väheneb, kui ametijuhend on samasugune," ütleb Kauhanen.

Sageli on mõjutab kauhaneni sõnul tulemust ka see, milliseid töökohti ja edutamisvõimalusi töötajale pakutakse. "Varasemad uuringud on näidanud, et meestele pakutakse tõenäolisemalt ülesandeid, mis aitavad neil karjääri edendada,” tõdes Kauhanen.

Teisest küljest aktsepteerivad naised tõenäolisemalt selliseid töökohti, mis pole otseselt seotud palgaga. Uuringute kohaselt täidavad naised tõenäolisemalt sotsiaalse suhtlemisega seotud ülesandeid.