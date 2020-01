Uuring: pooled eestlased tulevad ots otsaga kokku. Kui paljud saavad aga säästa suures koguses raha?

See järeldus põhineb uuringus küsitletud eestlaste enda hinnangul oma pere finantsolukorrale detsembris 2019. Ülejäänud 46% säästavad mõnevõrra ja vaid alla 1% eestlastest on võimalik säästa väga palju raha.

Instituudi direktori Marje Josingu sõnul tähendab ots otsaga kokku tulemine seda, et kulud on samas suurusjärgus tuludega. “Alati võib öelda, et kuluta vähem, aga mõnel on võib-olla see hoiaku küsimus, ta ei tahagi säästa,” ütles Josing, kuid lisas, et ilmselt on veerand eestlastest olukorras, kus neil ei olegi võimalik mitte midagi säästa.

Eelmise aasta neljanda kvartali konjunktuuriuuringust selgub, et üldiselt on palgad Eestis tõusnud kiiremini kui hinnad, mistõttu on viimase kümne aasta jooksul pidevalt kasvanud ka reaalsissetulek. 2020. aastaks prognoositakse reaalpalga kasvu 3,7% ulatuses, kuid eelmisel aastal tõusis palk rohkem. Sel aastal palgakasv mõnevõrra aeglustub.

Neljaliikmelise pere ühe nädala toidukorvi maksumuseks oli eelmise aasta detsembris 77 eurot ja 80 senti, mis on läbi aegade kõikide detsembrite kalleim toidukorv. Septembris oli toidukorv veidi kallim, Josingu sõnul oli siis põhjuseks uue köögivilja pealetulek.

2019. aastaga tõusid toidukaupade hinnad 3,3%, reaalpalk tõusis 5,2%. Eelmise aasta detsembris oli porgand 23% ja kartul 18% odavam kui üle-eelmise aasta detsembris. Kallimad olid aga liha ja kala, eriti lõhe, mis oli 17% kallim võrreldes üle-eelmise aasta detsembriga.

EKI uuringust selgus veel, et Eestit võib järgmise poole aasta jooksul oodata majanduskasvu aeglustumine, peamiselt eksportmahtude languse tõttu. Josingu sõnul pole ta varem sellist pilti näinud, et Eesti siseturul on eratarbimisega hästi, kuid ekspordis on kindlustunne tuntavalt langenud.