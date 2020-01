Uuring: startupi töötaja kulud on Tallinnas Baltimaade pealinnade kõige kõrgemad

Tallinnas kulub idufirma töötajal elamiseks kuus 1115 eurot, Riias 1012 eurot ning Vilniuses 976 eurot. Uuringus märgitakse, et Baltimaade linnade elamiskulud jäävad oluliselt alla Euroopa suurtele startuppide keskustele nagu London, Pariis või Berliin. Samas märgitakse, et viimastest arengutest ilmneb, et kohaliku idufirmade ökosüsteemi kasvuga suurenevad ka ettevõtete kulud ning elamiskulud.

Uuringus tuuakse näiteks Tallinn kui Balti riikide kõige arenenum idufirmade keskkond, kus ka elamiskulud aasta-aastalt suurenevad. Kulude kasv on motiveerinud kõige edukamaid idufirmasid kas teistes piirkondades kontoreid avama. Seda mitte ainult klientidele ning investoritele ligipääsuks, vaid madalamate tegevus- ning tööjõukulude tõttu.

Londonis maksab kuu aega elamist 2725 eurot, Amsterdamis 2461 eurot, Stockholmis 1918 eurot ja Berliinis 1768 eurot. Varssavis on kuine elamiskulu 1081 eurot ja Kiievis 805 eurot.

Tel Avivis on elamiskulud 2067 eurot.

Uuringus kasutati platvormi Numbeo.com algoritmi. Elamiskulude arvestamisel eeldati, et idufirma töötaja elab kesklinnas väikeses 1-toalises üürikorteris, kasutab ühistransporti, kasutab vahel taksot ning osa kulutustest läheb restoranile, meelelahutusele, riietele, samuti ostetakse vahel kohvi, alkoholi ning käiakse reisimas.