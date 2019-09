UURING | Teise samba reform võib suurendada inimeste huvi pensioni investeeringute vastu

„Uuringu tulemused näitavad, et inimesed on optimistlikud oma tuleviku-mina finantskäitumise suhtes, kes hakkab võrreldes praeguse „minaga“ aktiivsemalt jälgima oma finantsvarasid ning otsima ja hindama investeerimisvõimalusi,“ kommenteeris Luminor Pensions Estonia juhatuse liige Martin Rajasalu.

„See on väga positiivne, et inimestel on huvi ja motivatsiooni oma rahaasjadega edaspidi rohkem tegeleda, kuid samal ajal tasub olla realist – finantsharjumused tekivad ja kinnistuvad võrdlemisi pika ajaga ning investeerimisega kasumlikkuseni jõudmine nõuab järjepidevalt õppimist, eksimist ja oma aja panustamist rohkem kui korra kuus,“ rääkis Rajasalu.

Uuringust selgus, et mehed on oma potentsiaalse varadega tegelemise osas optimistlikumad: 62 protsenti meestest on valmis vähemalt kord kuus aega võtma, et ise oma pensionivara investeeringuid juhtida, naistest tegeleks sama sagedalt oma investeeringutega 42 protsenti vastanutest. Mõnevõrra aktiivsemad on ka venekeelse emakeelega inimesed, kellest 58 protsenti tegeleks oma pensioniinvesteeringutega vähemalt korra kuus, kuid eesti keelt kõnelevatest tegeleks sama tihti 50 protsenti vastanutest.