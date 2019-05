Uuring: Tööandjad peavad harjuma rööprähklevate noortega

Reinson tutvustas Uue Ajastu konverentsil Kantari globaalsetele ja ka kohalikele uuringutele toetudes alates 1990. aastate keskpaigast sündinud noorte eripärasid tööturul. Kui Y-põlvkond ehk millenniaalid said täisealiseks möödunud sajandi lõpul ja käesoleva esimesel kümnendil, siis Z-generatsiooni noored alles sisenevad tööturule.

„Esmakordselt on meie ees põlvkond, kes ei mäleta elu enne guugeldamist,“ märkis Reinson. „Nad on üles kasvanud koos nutitelefoni hüppelise arenguga ning piirid digitaalse ja füüsilise elu vahel on hägustunud. See on tugevalt muutnud ka tänaste noorte meediatarbimist võrreldes muu elanikkonnaga – nad toimetavad ööpäevas üle 4 tunni sotsiaalmeedias, 3 tundi Youtube’is, lisaks on neil veel tundide kaupa muid online-tegevusi ja alles jääb ka ligi 2,5 tundi teleri ees veetmiseks.“

Terve tööpäeva jagu multitaskimist

Reinsoni kinnitusel vaatlevad valdavalt keskealised tööandjad Z-põlvkonda suure huvi ning kohatise hämmastusega. „On nad siis tõesti varasematest noortest nii erinevad? Kõige drastilisema erinevusena paistab silma nn multitasking, mitme meediakanali või seadme paralleelne kasutamine,“ kõneles Reinson. „Mõnevõrra on see muutunud uueks normaalsuseks kõigis vanusegruppides – ca 3,5 tundi veedab keskmine eestlane mitme meediakanali seltsis korraga, ta vaatab diivanil telerit, toimetades samal ajal tahvelarvutis või klõpsides oma sülearvutis samaaegselt uudisteportaali ja sotsiaalmeedia vahel. Aga nagu kinnitas Kantar Emori Meediapäeva uuring 2018, moodustab rööprähklemine Z-generatsiooni päevast lausa 7 tundi ja 50 minutit. Jah, see pole kirjaviga – peaaegu terve tööpäeva!“