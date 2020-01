Uuring: üle viiendiku Eesti inimestest laenab arvete tasumiseks. Milline on aasta raskeim kuu?

Eesti vastajatest 18 protsenti möönis, et nad peavad laenama raha isegi väikesteks ootamatuteks väljaminekuteks, nagu näiteks autoremont. Vastanutest 15 protsenti laenab summasid, mis ulatuvad kümnendikuni nende igakuisest sissetulekust, teatas Intrum.

Küsitluses osalenutest ütles 53 protsenti, et nad olid laenanud pereliikmetelt või sõpradelt, veidi üle veerandi pangast ning 16 protsenti pöördunud eraisikust laenuandja poole. Eesti naised laenavad sagedamini raha pereliikmetelt, sõpradelt ja eraisikutelt, samas kui mehed võtavad laenu pigem pangast.

„Uuringu kinnitas, et jõulud ja aastavahetus panevad inimeste finantsid proovile. Seetõttu tunnistas vastanutest 22 protsenti, et jaanuar on neile rahaliselt kõige raskem kuu, kuna kingitustele kulus planeeritust rohkem ning raha oli raske leida. Kindlasti peab seda silmas pidama järgmiste pühade eel, et hoida kulutusi endale sobivana," ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.

Intrumi uuringust

Intrum koostab alates 2013. aastast Euroopa tarbijate maksearuannet. Aruande aluseks on 24 Euroopa riigi 24 004 tarbija seas läbi viidud uuring, millega saab heita pilgu Euroopa tarbijate igapäevaelule, nende kulutustele ja võimele leibkonna rahaasjadega toime tulla.