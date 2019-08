Uuring: ümbrikupalga saajate arv on drastiliselt muutunud. Kellele makstakse endiselt ümbrikupalka?

Tööturule sisenemisel on aga ümbrikupalga saamise oht endiselt lubamatult kõrge - pea iga kümnes vähem kui 2-aastase töökogemusega töötaja puutub kokku „mustalt" töötasu saamisega.

Tööportaal CVKeskus.ee viib juba kümnendat järjestikust aastat läbi uuringut, mis kaardistab ümbrikupalga levikut. Enam kui 5400 töövõtja käest küsiti, kas nad saavad osaliselt või täismahus ümbrikupalka. Kui 2010. aastal oli ümbrikupalgaga kokku puutunud pea iga kolmas vastaja, siis 2019. aastal kinnitas „musta" töötasu saamist 4,7% vastanutest. Seejuures sai terve palga ümbrikus 3,1% vastanuist ja osalist ümbrikupalka 1,6%.

„Ümbrikupalga levik on Eestis jõudsalt vähenemas, kuid uuring näitab selgelt, et meie tööturul on teatud riskirühmad, kes on endiselt sunnitud vastu võtma töötasu „mustalt", kommenteerib uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Lisaks on ümbrikupalga osakaal endiselt meeste seas pea kolm korda levinum - kui meestest oli „musta" töötasuga kokku puutunud 7,5% vastanutest, siis naistest 2,8%. Veelgi enam, kui naiste seas oli ümbrikupalga levik aastaga 1,4 protsendipunkti võrra vähenenud, siis meeste seas püsis „musta" töötasu populaarsus pea muutumatuna, vähenedes vaid 0,4%."

Valdkondade lõikes on ümbrikupalk levinum toitlustussektoris, kus oli „musta" töötasuga kokku puutunud 16% vastanutest. Ümbrikupalk on keskmisest tavalisem ka turismi- ja hotellinduse valdkonnas (14,3%) ning ehitussektoris (8,4%). Just ehitussektoris on aga ümbrikupalga levik aastaga märkimisväärselt vähenenud - nimelt veel möödunud aastal oli „musta" töötasuga kokku puutunud 13,8% ehitussektori töötajatest.