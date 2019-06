Uuring vastuseks Soome meediale: enamike kaupade hinnad on Tallinnas odavamad kui Helsingis

Konjunktuuriinstituut võrdles kahes linnas toidukaupade, alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide ning erinevate teenuste hindasid. Uuringust tuli välja, et enamike kaupade ja kõikide teenuste hinnad on Tallinnas soodsamad kui Helsingis.

Jookide hinnad on Helsingis keskmiselt 26-151% kallimad. Joogivesi Evian (0,5l) on 151%, Coca Cola (0,5l) 148%, õlu Heineken 78% ja A Le Coq Premium 43% kallim. Soodsamad on Helsingis kohv ja tee (1 kg jahvatatud kohvi hind on Helsingis 8,96 eurot ja Tallinnas 9,18 eurot).

Piima- ja lihatooted on Helsingis kuni 135% kallimad. Kõige suurem vahe on kanafilee hinnas, 1 kg filee hind Tallinnas on 5,10 ja Helsingis 12,01 eurot. Täispiim on Helsingis 19% kallim, maitsestamata jogurt 46% ja juust Edam 18% kallim.

Puu- ja köögiviljad on samamoodi Tallinnas soodsamad. Banaani kilo maksis Tallinnas 1,08 eurot ja Soomes 1,40 eurot.

Kõik teenused on Helsingis kallimad

Teenuste hindade osas olid vahed samuti suured. Üks öö majutust võrreldavas hotellis maksab Eestis keskmiselt 129 eurot, Helsingis 173 eurot, olles 34% kallim. Ka kohvikud on jätkuvalt Tallinnas soodsamad. Pasta Bolognese hind Tallinna Vapianos on 8,50 eurot, Helsingis 14,90 eurot, olles 75% kallim. Tass Cappuccinot maksab Helsingis 30% rohkem. Üsna suur hindade vahe on juuksuri- ja hambaarsti teenustel. Meeste juukselõikus on Helsingis 86% kallim ja hambaarsti külastus 131% kallim.