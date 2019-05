Uuring: venemaalased hakkasid alkoholilt kokku hoidma, aga mitte viinaga õllelt

Uuringu andmetel on alkohoolsete jookide seas liidrikohal õlu, kusjuures nõudlus selle järele kasvab stabiilselt. Kui eelmise aasta lõpus moodustas õlu ostetud alkoholist 55,4%, siis esimese kvartali lõpus oli õlle osakaal kerkinud juba 63,2%ni ning kerkis aprillis 64,2%ni.

Tarbijaeelistuste teisel kohal on vein, kuid nõudlus selle järele on eelmise aastaga võrreldes mõnevõrra vähenenud: kui eelmise aasta lõpus oli veini osakaal 18,3%, siis esimese kvartali lõpus 15,5% ning aprillis 15%.

„Näeme, et üldise hinnatõusu taustal on venemaalased hakanud alkoholilt kokku hoidma. Kalleid alkohoolseid jooke- viskit ning konjakit ostetakse üha vähem ning veini asemel eelistatakse õlut,“ rääkis Rate&Goodsi peadirektor Roman Maister, lisades, et tänavu ei suurenenud 8.märtsil isegi vahuveini ostmine, kuigi reeglina ostetakse seda naistepäeval aktiivselt. Aastavahetuse kõrval on just 8.märts vahuveini ja šampanja ostmise kõrghetk.

Nõudlus viina järele on ekspertide andmetel stabiilne andes umbes 10% kogu alkoholi müügist. Kallimatest kangetest jookidest venemaalased tasapisi loobuvad: nõudlus viski järele on eelmise aasta lõpu 2,4% langenud tänavu 1,4%ni ning konjakil 4,5%-lt 3,5-le.