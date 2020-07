Uuringufirma: avalik pilv kasvab, andmekeskuste infrastruktuuri kasum kukkus

Võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga, oli tänavu COVID-19 viiruse pandeemia mõju andmekeskuste infrastruktuuri turule nii pilve- kui ka pilvevälises segmendis selgelt tunda: globaalne müük langes 2% võrra 35,8 miljardi dollarini, peatades seeläbi mõnda aega kestnud tasase kasvu. Sealjuures langes Microsofti, Delli, HPE, Cisco ja VMware'i poolt juhitava pilvevälise segmendi müük 4% võrra.

„Mitmed ettevõtted on olnud pandeemiast negatiivselt mõjutatud, mis omakorda mõjutab tugevalt nende eelarveid ning on survestanud neid oma töömahtu rohkem avalikele pilveteenustele üle viima," ütles Synergy peaanalüütik John Dinsdale.

Pilvetehnoloogiatele keskendunud Eesti ettevõtte ADM Cloudtechi juht Klemens Arro on sarnaseid arenguid märganud nii Eestis kui teistes riikides: „Näeme väga selgelt, et turgudel kus me tegutseme, on toimunud põhimõtteline muutus. Kui varem kaalusid kliendid andmekeskuse ja avaliku pilveteenuse vahel, siis nüüd on küsimus avalike pilveteenusete efektiivses rakendamises ning migreerimises. Muutus on ühtviisi selgelt täheldatav nii era- kui avalikus sektoris.

Muutusel on mitu põhjust

Sellise muutuse taga on mitu faktorit. Esimene põhjus ei ole seotud hetkeolukorraga, vaid see on loomulik avaliku pilve areng ning sellega kaasnev teadlikkuse kasv. Küll aga on COVID-19 kontekstis näha siiski, kuidas see selgelt turgu mõjutab. Kõige äkilisem muutus tuli kindlasti ootamatust vajadusest kiirelt adapteerida äri ning selle jaoks vajalikke IT-lahendusi kiirelt juurutada või olemasolevate süsteemide võimsust kasvatada. Teadmatus majanduse tuleviku ees on praegu üks suurematest põhjustest, miks organisatsioonid avaliku pilve poole senisest rohkem vaatavad. See on ka loogiline, sest suurem osa organisatsioone ei taha teha praegu suuri investeeringuid, mis nende raha aastateks lukku paneks, vaid eelistavad pilveteenust, kus on vajadusel võimalik kiirelt korrektsioone teha."

Küll aga tõusis avaliku pilve andmekeskuste infrastruktuuri segmendi riistvara ja tarkvara müüjate kasum esimeses kvartalis 3% võrra 9,66 miljardi dollarini möödunud aastaga võrreldes. Turuosade järgi olid suurimad kasumiteenijad selles valdkonnas: Hiina ja Kaug-ida suured ODMid üheskoos, Dell, Microsoft, Inspur ja Cisco.