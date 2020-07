Üürnikud lahkuvad neile kriisis selja pööranud kinnisvaraomanike juurest

Üürnike lahkumine ärihoonetest, mille omanikud pandeemiakriisi ajal neile selja keerasid, on alanud ja kestab veel aasta-poolteist, prognoosib LVM Kinnisvara.

"Märtsis-aprillis, kui tulevik oli prognoosimatu, otsisid ühed kinnisvaraomanikud üürnikega aktiivselt lahendusi ja teised ütlesid, et neid ei huvita," selgitas LVM Kinnisvara juhataja Ingmar Saksing. "Kui üürilepinguga uuesti laua taga ollakse, näevad need viimased, et üürniku mälu on pikk."

Saksingu kinnitusel nägid kriisihetkel siiski paljud äripindade omanikud kõvasti vaeva, et raskest hetkest koos üürnikega välja tulla. "Paljud otsisid pankadega kokkuleppeid, võtsid ise ja pakkusid üürnikele maksepuhkusi, pikendasid maksetähtaegu, otsisid koos lahendusi," rääkis Saksing. "Õige partneri juures oled ka raskel hetkel hästi hoitud. Seljapöörajad näevad klientide lahkumisi veel vähemalt aasta-pooleteise jooksul."

Tõenäoliselt vahetavad lahkuvad üürnikud äripinna uuema ja kvaliteetsema vastu, sest seda lisandub turule piisavalt. "Pimedaid aknaid hakkame esimesena nägema vanemates majades," lisas Saksing.