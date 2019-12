Uus ajajärk sai avapaugu: Venemaa avas gaasiühenduse Hiinasse

Venemaa president Vladimir Putin ning Hiina president Xi Jinping avasid projekti videosilla kaudu.

„See on ajalooline hetk mitte ainult üleilmsele energiaturule, vaid eelkõige meile kõikidele, Venemaale ja Hiinale,“ lausus Sotšis viibinud Putin. See samm Venemaa ja Hiina strateegilised energiasuhted uuele kvalitatiivsele tasemele ja toovad meid lähemale koos Xi Jinpingiga seatud eesmärgile suurendada ühine kaubanduskäive 2024. aastaks 200 miljardi dollarini“.

„Torujuhtme avamine on avapauk meie uuel tasemel koostööle,“ lausus Xi, lisades, et suhted ning koostöö kahe riigi vahel on jõudnud uude epohhi ning koostööd laiendatakse erinevatel aladel.

Majandusleht märgib, et Hiina on viimaste aastatel suurendanud oluliselt oma seotust Venemaa gaasiprojektidega. Hiinast sai Venemaa Arktika gaasivedeldamise projektide Yamal LNG ja planeeritava Arctic LNG2 suurim välimaine aktsionär.

Hiina peab Gazpromiga läbirääkimisi ka kahe teise torujuhtme osas: Power of Siberia2 viiks aastas 30 miljardit kuupmeetrit gaasi Hiina läänepiirile Venemaaga ning väiksem torujuhe tuleks Sahhalini saarelt.