Uus Arakase juhitav kinnisvarafond süstib Eesti ja Leedu üürimajade turule mitukümmend miljonit

Uues fondis paneb EfTEN palju rõhku nii hoonete energiasäästlikkusele kui ka äriprotsesside digitaliseerimisele, et kogu kliendisuhtlus, hoonete haldus, lisateenuste tellimine ja muu oleks võimalikult hõlbus ja innovaatiline. Selleks arendatakse klientidele nii mobiilitelefonis kui veebis kasutatav rakendus, mis integreeritakse kogu maja haldustarkavaraga.

EfTEN Residential Fund asutati usaldusfondina ning täisosaniku juhatuse liikmeteks on Viljar Arakas ja Tõnu Uustalu. Fondi investeeringute igapäevase juhtimisega tegeleb EfTEN Capitali pikaajaline meeskonna liige Annika Ole, kes on elukondliku kinnisvara valdkonna juht. Olel on elukondliku kinnisvara valdkonnas 15-aastane kogemus. Fondi investeerimisperiood on viis aastat alates fondi moodustamisest ning eesmärk on kasutada pangalaenu kuni 50 protsendi ulatuses portfellist.

Fond on asutatud mitteavaliku fondina ja investeerimisvõimalust pakutakse algselt ainult kutselistele ja institutsionaalsetele investoritele. Esimese ringi investorid olid enamjaolt varem EfTENi fondidesse investeerinud kutselised ja institutsionaalsed investorid.

EfTEN Residential Fundi usaldusfondi vara valitseb fondivalitseja EfTEN Capital AS, mis tegutseb Finantsinspektsiooni järelevalve all. EfTEN Capital AS valitseb lisaks EfTEN Real Estate Fund III AS-i, EfTEN Kinnisvarafond AS-i, EfTEN Kinnisvarafond II AS-i, PEFoF usaldusfondi ja usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 4. EfTEN Capitali grupp (EfTEN Capital AS koos tütarettevõtjatega) valitseb 50 ärihoonet, kus tegutseb 1200 üürnikku. Valitsetavate hoonete turuväärtus on ligikaudu 750 miljonit eurot.