Uus eestlaste loodud rakendus püüab raputada advokaatide turgu

Ärilehele antud usutluses ütles Kristjan Nõges, et inspiratsiooni said nad hoopis teisest valdkonnast ning et advokaatide huvi keskkonna vastu on olnud suur. Traditsioonilisele valdkonnale ei pakuta just tihti moodsaid rakendusi.

Kuidas sündis idee luua selline keskkond? Mis on selle ajend?

Sattusin lugema üht artiklit rakendusest, mis lihtsustab rasketehnika tellimist. Esmapilgul pole see advokaaditööga kuidagi seotud, ent asja tuumaks olev infosulg kliendi ja teenuse osutaja vahel tundus ühtäkki väga tuttav.

Kes on need advokaadid, kes sellega liitunud on või liituda võivad?

Tegemist on avatud süsteemiga, ehk siis platvormile pääseb igal hetkel iga advokaat. Kes ja kui tihti seda külastab, see sõltub ilmselt juba advokaadi töökoormusest ja muust sellisest, ent kõigil on see võimalus.

Milline on olnud advokaatide tagasiside?

Advokaatidele suunatud rakendusi kohtab harva ja nii on meid vastu võetud igati tervitatava uudishimuga. Meile on esitatud väga huvitavaid küsimusi ja ka ettepanekuid ning tagasiside on olnud läbivalt positiivne.

Keskkond on mõeldud nii ettevõtetele kui tavainimestele. Millise info nad sinna sisestama peavad?

Info sisestamine on väga lihtne, sest see toimub läbi küsimustele vastamise. Iseloomult puudutavad küsimused seda, mida klient advokaadilt vajab. Küsimusi pole aga palju ning neile vastamisel on abiks ka virtuaalne assistent, kes jagab vajalikke selgitusi.

Kas advokaadid peavad kohe esitama ka eeldatava hinna? Hinnagarantiid see ju ei anna?

Advokaadid nimetavad just nimelt eeldatava hinna, sest lõplikult fikseeritakse advokaadi tasu ikkagi kliendilepingus ja kliendilepingu sõlmimine toimub väljaspool portaali.

Kas vastus inimese või ettevõtte pöördumisele on garanteeritud. Kui kaua läheb aega, et vastused saada?

Absoluutseid garantiisid ei saa selles osas anda, sest see sõltub ikkagi ka pöördumisest. Üldjuhul võib aga eeldada, et esimesed vastused saab siiski ühe tööpäeva jooksul.

Kuidas on tagatud osapoolte konfidentsiaalsus?

Konfidentsiaalsus on tagatud seeläbi, et kliendilepingu sõlmimine toimub väljaspool portaali. Niimoodi jääb see toiming ainult selles osalevate poolte vahele.

Soovite te seda sama kontseptsiooni kunagi viia ka Eestist välja?

Piiriülene dimensioon pakuks advokaatidele kindlasti lisaväärtust ning seda me tõesti ka sihime.