Uus hõberemmelgas? Kohalikud tunnevad muret haruldase Tiskre leinamänni tuleviku pärast

Tallinna linnavalitsus otsustas oma 21. oktoobri korraldusega, et hakkab kahele Tallinna linna omandis olevale kinnistule – aadressidel Tiskre tee 21 ja Tiskre tee 21a – rajama lasteaed-põhikooli koos parklaga. Kuigi paljudele tallinnlastele ei ütle need aadressid mitte midagi, mäletavad kohalikud aga ligi 20 aasta tagust Postimehe artiklit, kus räägiti, et autotee rajamine ähvardab Tiskres hävitada vanad tammed.

Nimelt avastas Eesti dendroloogiaseltsi president Aino Aaspõllu toona just Tiskre tee 21 vahetusläheduses haruldase leinamänni, mis on 166 sentimeetri jämedune ja sajandivanune. Selle puu säästmiseks otsustas piirkonnas kinnisvara arendamisega tegelenud KMG Ehitus tõmmata oma plaanides kriipsu peale kaheksale elamule ning haruldase puu säästmiseks nihutada ka tee asukohta viie meetri võrra.

Iga roheline laik oluline

Kuna nüüd plaanitakse taas piirkonnas ehitama hakata, teeb kohalikele taas muret, kas selle käigus on arvestatud ka haruldase puu säilitamisega ehk kas sinna rajatav lasteaed või lasteaed-põhikool koos parklaga võiks seda kuidagi ohustada. „Usun, et puu on ohus, kuna lugesin ühest varasemast artiklist, et tal oleks vaja 50-meetrist kaitsetsooni, aga seda sinna ehituse korral kindlasti pole võimalik jätta,” põhjendas üks kohalik, anonüümseks jääda sooviv elanik.

Tema sõnul pole küsimus ainult haruldase männi säilitamises. „Kogu see metsatukk seal on minu arvates väärt säilitamist – linnamiljöös on iga roheline laik oluline. Ehitus on plaanitud teenima eraettevõtjate ärihuvisid, kohalikud elanikud ei saa sellest mitte mingit kasu, jäävad vaid ilma viimasestki selle kandi suuremast rohealast,” tõdes kohalik. Tema sõnul on selleteemaline arutelu aeg-ajalt tõstatanud ka Kakumäe elanike sotsiaalmeedia grupis, kus viimasel paaril aastalgi on aktiivselt selle üle diskuteeritud.

„See leinamänd on uunikum – sellist teist Eestis ei ole – ja tookord, kui ma seda hindamist tegin, siis märgiti ära, et see puu peab jääma [alles],” meenutas dendroloogiaseltsi president Aino Aaspõllu. Tema sõnul ei pruugi sellist haruldast leinamändi ka ei lätlastel ega leedukatel olla, mistõttu tuleks see kindlasti olukorras, kus taodeldakse ka paljude vanade ja haigete puude looduskaitse alla võtmist, kindlasti säilitada ja ka looduskaitse alla võtta.