Uus iPad Air jõudis Eestisse

Sel sügisel oli tehnikagigandil Apple’il oma fännidele palju uut esitleda. Tootevaliku seast leiab ka uue iPad Airi tahvelarvuti, mis on nüüdseks jõudnud Eesti poelettidele.

Kaugtöö ja -õpe on muutumas järjest populaarsemaks ning distantsilt suhtlevate kasutajate arv kasvab. Just seetõttu on Apple tutvustanud mitte ainult kaheksanda generatsiooni iPadi, vaid ka eriti võimsat uut iPad Airi, mis on täiustatud uute ja võimsate funktsioonidega.

Uus iPad Air on võimsaim tahvelarvuti turul

Uus iPad Air on varustatud kõige võimsama protsessoriga A14 Bionic, mis on loodud neile, kes ootavad tahvelarvutist veel rohkem jõudu, võimalusi ja funktsioone.

„Tänu 40% kiiremale protsessorile, 30% paremale graafikale ning kaks korda kiiremale masinõppele on iPad Air uus ja atraktiivne vahend tööks või õppimiseks,” kommenteerib kutsetunnistusega Apple’i tarkvarasüsteemide insener Andrej Michailov.

Michailovi sõnul on neljanda generatsiooni iPad Air üüratu hüpe võrreldes eelnevate analoogsete kolmanda generatsiooni tahvelarvutite mudelitega. „See iPad on midagi tunduvalt enamat kui kõik eelmised mudelid. Uhiuus disain, kitsam serv ning suurem ekraan, tahvli ülaossa integreeritud Touch ID nupp, kiireim protsessor ja võimas 3,8 miljoni piksline visuaalne elamus – need funktsioonid ei jäta kedagi ükskõikseks,” ütleb insener.

Tahvel on ideaalne neile, kes hindavad suurepärast videograafikat, joonistamist, 3D-mudeleid ja teisi loomingulisi lahendusi, 4K videotöötlust, muusika loomist, professionaalseid tööriistu ning programme ja keerukaid graafilisi mänge.

iPad Air on ühtlasi ka ideaalne valik lugemiseks, õppetööks, dokumendihalduseks, videokõnedeks ja ka igapäevaseks kasutuseks.





Vastupidavuse garantii

Uuel mudelil on 10,9-tolline Liquid Retina ekraan, järgmise põlvkonna Touch ID sensor, uus esikaamera, kõrge helikvaliteet ja peegeldusvastane ekraan.

Saadaval on järgmised viis värvi: silver, cosmic grey, rose gold, green ja sky blue.

Nagu ka eelnevad mudelid, on uus iPad Air valmistatud 100% taaskasutatud alumiiniumist. Lisaks kaalub see kõigest 460 grammi ja täis laetud aku annab kuni kümme tundi kasutusaega. Seega on seda tahvelarvutit mugav igale poole kaasa võtta.

Michailov märgib ka, et iPadi erinevad mudelid on tuntud oma vastupidavuse poolest. Ta ei kahtle, et seade peab vastu vähemalt järgmised viis aastat. Tänu regulaarsetele süsteemiuuendustele toetavad Apple’i tooted pidevalt muutuvaid ja uusimaid tehnoloogiaid.

Tarvikute tugi ja täiustatud mängutehnoloogiad

Lisaks toetab see mudel uusimat USB-C ühendust, mis on mõeldud nii seadme kui ka tarvikute laadimiseks. Tahvel toetab ka teise generatsiooni Apple Pencilit ja Magic Keyboardi, ning Smart Keyboard Folio klaviatuure.

Magic Trackpadi puuteplaat, mis võimaldab kontrollida tegevusi tahvlil sõrmeliigutusega ja kasutada seda kui arvutit, on lihtsasti ühildatav uue iPad Airiga.

Veel toetab uus mudel WiFi 6 ja 4G Gigabit-klassi LTE uusimaid tehnoloogiaid ning võimaldab mängida videoid kõrge kvaliteediga, seda tänu kõige uuematele taasesitustehnoloogiatele.

Uuendatud ekraan võimaldab tänu P3 Wide Color värvispektrumile näidata veelgi rohkem erksamaid värve. True Tone aitab värve kergemini ammutada ja parandada ekraaninähtavust. Funktsiooniga True Tone kohandub ekraan vastavalt keskkonnale ja reguleerib ise ekraani heledust – olgu väljas päikese käes, totaalses pimeduses või lambivalgustusega ruumis. Mugav lahendus Night Shift vähendab ekraanilt kiirguvat sinist valgust, tuleb kasuks õhtuti ja võimaldab silmadel eredast ekraanist puhata, edastades samal ajal siiski kõiki värve.

Eelised uue iPadOS 14 operatsioonisüsteemiga

Uutes mudelites kasutusel olev operatsioonisüsteem iPadOS 14 suurendab tahvelarvutite kasutusvõimalusi. Uuendatud disain erinevatel rakendustel, süvendatud liitreaalsus, veelgi moodsam kasutajakeskkond, täiustatud otsingusüsteem ja puutepliiatsi integratsioon, uus memoji ning kaardid – need on vaid mõned muutustest, mis loovad kasutaja jaoks veelgi parema kogemuse.

iPad Airi kasutajatel on võimalus töötada mitme rakendusega korraga. Selleks on välja töötatud enam kui miljon erinevat lahendust teadus-, töö-, loov- ja meelelahutusvaldkonnas, mis kõik on leitavad App Store’ist.

Ostes mistahes iPadi mudeli, tuleb tasuta ostuga kaasa aastane Apple TV+ voogedastusprogrammi tellimus. Parimad pakkumised ja lahendused kvaliteetse töö tegemiseks, vaba aja veetmiseks ning ka õppimiseks on saadaval lähimate Apple’i volitatud edasimüüjate juures.