Uus juht hakkab E-residentsuse programmi skaleerima

E-residentsuse nõukogu poolt tegevjuhiks valitud Lauri Haav asub programmi juures tööle 4. jaanuarist 2021. Programmi erinevate arenguetappide juhtimine on olnud tähelepanu all kogu 2020. aasta. Juhivahetuse esialgsetele plaanidele oli takistuseks kogu maailma raputanud COVID-19 epideemia.

"E-residentsus on avaliku- ja erasektori koostööprojekt, mis liidab Eesti majandusega välisettevõtjaid ja genereerib riigile kümneid miljoneid eurosid maksutulu. Otsisime rahvusvahelise äri ehitamise kogemusega inimest ning on suurepärane, et Lauri oli nõus võtma vastu e-residentsuse väljakutset," seletab e-residentsuse nõukogu esimees Taavi Kotka.

"Lauril on tugev kogemus start-up'ist scale-up'i kasvatamise teekonnast ehk iduettevõtte suureks tegijaks tegemisest. Just selles arenguetapis on hetkel e-residentsuse programm - see pole enam idualgatus, vaid kasvujärgus ettevõtmine. Kasvuhüpe ei tule iseenesest, vaid vajab head plaani ja veel paremat ära tegemist." tõdeb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut. "Programmi juhina on Lauri üks olulisemaid ülesandeid vedada e-residentsuse järgmise laine strateegia loomist, mis järgneb kahe aasta eest valminud e-residentsus 2.0 programmi elluviimisele," kinnitab Sikkut.

"Liitusin e-residentsuse tiimiga sooviga ajada Eesti asja - nii lihtne mu motivatsioon ongi. Saan programmi juhtimisel kasutada oma seniseid kogemusi ja võrgustikku parimal viisil. E-residentsus on andnud Eesti riigile hea võimaluse konkureerida oma kaalukategooriast väljaspool ja teostanud nägemuse riigiaparaadist kui teenusest," põhjendab Haav programmi tegevjuhi kohale asumise otsust.

"COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud on muutnud vananenud mõtteviisi, mis asukohavaba töö tegemist on senini takistanud. E-residentsus lahendab suurte ettevõtete jaoks väga olulise probleemi - talentide palkamise väljaspoolt ettevõtte asukohariiki ja võimestab sooloettevõtjaid. Programmi ülesanne on neid võimalusi kui Eesti eeliseid üha suuremal määral tutvustada ja mängida rolli suurtes muutustes, mis inimeste töö tegemises just praeguses ajahetkes toimumas on," selgitab Haav.