Uus lahkuja: Nordica juhid pudenevad nagu sügisel üle küpsenud viljad

”Tulin Nordicasse väga pingelisel ajal ja minu peamiseks ülesandeks oli tagada finantsiliselt parim lahendus ettevõtte ärisuuna muutuste toetamiseks. Usun, et see eesmärk sai täidetud ja kuna Nordica peatab lennud Tallinnast oktoobri lõpus, kahaneb märkimisväärselt ka minu rolli koormus. Seetõttu on uue väljakutse vastuvõtmiseks väga sobiv hetk,” selgitas Ojakäär.

“Täna on liialt vara öelda kas ja kui siis milliste oskustega inimest me finantsosakonda või juhatusse vajame. Laual on mitmed variandid mille vahel valida, kuid soovin otsuse tegemiseks aega. Ennekõike vajame ettevõttele uues olukorras pikaajalisema vaate loomist,” kommenteeris sellel nädalal Nordicat juhtima asunud Erki Urva.

Sügisel pidi Nordica juhatuse liikmena ametisse astuma Gunnar Kobin. Nii ettevõte kui ka majandusministeerium hoidsid ligi kuu aega saladuses, et Kobin on juba varem ametisse asumisest loobunud.

"Tegin südasuvel ettevõttega tutvust ja sain selgeks, et minu võimalik panus riikliku lennukompanii tegevjuhtimisse ei õigustaks ühiskonnas laialdast vastukaja tekitanud juhatuse liikme tasu. Seetõttu esitasin küll juuli lõpus oma nägemuse ettevõtte edasistest võimalikest arengutest, kuid loobusin mulle pakutud juhatuse esimehe ametist ning soovitasin juhatuse liikme lepingu sõlmida lennundusäri kogemusega tippjuhiga," selgitas Kobin.