Uus lennufirma hakkab Tallinnast lendama

“Lennufirma Lauda lisandumine Tallinna Lennujaama koostööpartnerite sekka on väga teretulnud, sest nende tugev positsioon Austria turul annab meile suurepärase võimaluse suurendada Eestit külastatavate austerlaste arvu,“ rääkis Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Ta märkis, et lisaks on Viin kui üks Euroopa kaunimaid linnu olnud alati meie turul nõutud sihtkoht.

“Meie lennuliinid toimivad edukalt, sest pakume sobivaid lende hinnatundlikele klientidele. Suur heameel on alustada Tallinn-Viini liinil, mis suurendab meie linnadevaheliste sihtkohtade arvu ning laiendab meie võrgustikku,“ sõnas lennufirma tegevjuht Andreas Gruber.

Viin on üks Euroopa kaunimaid pealinnu, mille mitmekesine arhitektuur pakub põnevat läbilõiget Euroopa ajaloost. Viini on ka korduvalt nimetatud maailma parima elukvaliteediga linnaks. Viini valss, Sacheri tort ja maailma vanim loomaaed on vaid mõned märksõnad sellest, mida Viin külastajatele pakub.

Viinist leiab kuulsa Schönbrunni palee, Püha Stefani katedraali ja suure hulga põnevaid kunstinäituseid. Viini ümbruse veiniistandused, kuplilise maastikuga vanad Viini metsad ja Doonau jõgi meelitavad sinna matkahuvilisi ning isegi Alpi mäestik on vaid paaritunnise sõidu kaugusel.

Lennud Viini hakkavad toimuma kolm korda nädalas. Lennufirma Lauda Tallinn-Viini lennupileti hinnad algavad 19.99 eurost.