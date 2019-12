UUS LOGO | Statistikaameti välimus uueneb. Soovitakse, et info hankimine muutuks lihtsamaks

Statistikaameti levi osakonna juhataja Triin Küttimi sõnul loodi ametile uus visuaalne identiteet sooviga toetada ameti uuenemist. „Statistikaameti missioon on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot. Meie värske nägu toetab eesmärki olla senisest avatum, nüüdisaegsem, pakkuda inimestele rohkem, kiiremini ja kergemini kasutatavaid andmeid. Soovime, et andmed võimaldaksid pidada kvaliteetset avalikku debatti ja aitaksid inimestel ning riigil tervikuna langetada häid ja tarku otsuseid," rääkis Küttim.

Senist identiteeti kasutas statistikaamet 2006. aastast, kuid 13 aastaga on palju muutunud nii ametis kui ka terves ühiskonnas. „Uus nägu võtab arvesse tänapäeva vajadusi ja on loodud just digitaalsete kanalite peale mõeldes," selgitas Küttim. Sel aastal on statistikaamet palju panustanud uute kliendirakenduste loomisesse, mis aitavad lihtsustada suurtest andmehulkadest arusaamist. Juunis sai valmis väliskaubanduse andemete visualiseerimise rakendus, oktoobrist on kasutamiseks riigi oluliste näidikute mõõdupuu Tõetamm. Uusi kliendirakendusi on lähiajal veel tulemas.

„Uuele identiteedile läheme üle järk-järgult. Hiljemalt 2021. aasta alguseks, mil tähistame oma 100. sünnipäeva, on uus identiteet kõigis meie kanalites ja rakendustes. Seni värskendame neid elektroonilisi keskkondi, mida on mõistlik uuendada ja loome uusi kliendirakendusi juba värske välimusega," lisas Küttim.

Statistikaameti uuenenud välimuse ja sisuga koduleht valmib 2020. aasta keskpaigas.

Uue identiteedi autor on disainiagentuur Velvet.