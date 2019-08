Uus majanduslanguse hoiatus: rikkad ei kuluta enam

Selle aasta esimese kuue kuu kokkuvõttes vähenesid ka kunstimüügid. Sotheby’s müük vähenes 10% ja Christie’s oksjonimüük vähenes aasta varasemaga võrreldes 22%.

Kulutuste vähenemisel on mitmeid põhjusi- nii saab kinnisvara müügi jahenemises süüdistada maksumuutusi.

Osa luksuslikkusest, näiteks uute luksusautode, moekaupade ning Šveitsi kellade müük on endiselt tugev.

Värsked andmed näitavad, et USA rikkad on oma rahakottide rauad kokku tõmmanud. Kui nende kulutused veelgi vähenevad, hakkab see tunda andma ka laiemas majanduses. 10% rikkamatest inimestest annavad ligi poole tarbijakulutustest, tõdeb Moody’s Analyticsi peaökonomist Mark Zandi. Kuid nende kulutused on viimase kahe aastaga vähenenud, samas kui keskklassi kulutused on suurenenud.

„Kui kõrgete sissetulekutega inimesed oma kulutusi jätkuvalt vähendavad, ähvardab see majanduse laienemise väljavaateid tõsiselt,“ lausus Zandi.

Rikaste säästud on samuti kasvanud- viimase kahe aastaga enam kui kahekordistunud.