Uus minister töötas pikalt Skype'is. Endise juhi arvates see veel garantiisid ei anna

„Pean tunnistama häbiga, et ei tule ette," püüab koosolekule ruttav Paananen Kaimar Karu nime kellegagi seostada. Skype'is töötas juba toona palju inimesi ning mõnevõrra on ka aega mööda läinud.

Küsimuse peale, kas ajalugu IT-valdkonnas, eriti aga aastatepikkune karjäär Skype'is võiks tähendada, et tegu on selgelt kahe eelmise ministriga võrreldes parema valikuga, ütles Paananen, et aeg näitab.

„Garantiisid ei ole. Seda on väga raske öelda. Tihti on nii, et ühes organisatsioonis on inimene super ja teise ei sobi üldse," leiab Paananen.

Millist väliskaubanduse- ja IT-ministrit meil aga vaja oleks? Paananen ütleb, et need on kaks erinevat valdkonda, millel on ka oluline ühisosa. Eksport. On aga ka erinevaid külgi.

„Väliskaubandusminister peaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja välisministeeriumi koostöö paremaks saama. Meie diplomaatilistel esindajatel on oma suur roll ja ka sihtasutustel nagu EAS. IT puhul loodaks ma eelkõige aga kantsleri ja asekantsleri soorituste peale. Seal on see kompetents olemas," ütles Paananen. Ta peab silmas kantsler Ando Leppimani ja asekantsler Siim Sikkutit.