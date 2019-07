Uus oht: vanad ja odavad diiselautod uputavad Ida-Euroopa

Eestil taolist eesmärki pole. "Eestil konkreetset plaani diiselautode keelustamiseks ei ole, meie eesmärgiks on transpordisaaste üleüldine vähendamine," ütles ERR-ile keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Heiko Heitur.

Kuivõrd diiselautode kasutamist saab piirata ka omavalitsuste kaupa, pöördus ERR sama küsimusega ka Tallinna linna poole. Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul ei plaani ka Tallinn diiselautodele piiranguid seada.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) tegevjuht Arno Sillati sõnul tekitavad Lääne-Euroopa riikide plaanid olukorra, kus Ida-Euroopasse, sh Eestisse, suureneb märkimisväärselt kasutatud diiselautode import.

Sillat ütles ERR-ile, et Eestil ei tasu Lääne-Euroopa riikide eeskujul hakata fossiilkütusega sõitvaid autosid keelustama, küll aga tuleks mõelda, mis hakkab toimuma, kui sellised keelud mujal rakenduvad.

"Hakkab toimuma vanade diiselautode eksport Ida-Euroopasse, mis juba toimub, sest Lääne-Euroopas on need nii odavad – me võtame endale CO2 hunniku kaela, võtame vanad rehvid ja kõik muu," märkis ta.

