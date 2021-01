Uus raport: töökäte nappust saab leevendada ka ulatusliku sisserändeta

Uued tööriistad kogukonna lõimumiseks

Projekti autorid näevad lõimumise võtmelahendust koolis kui miniühiskonnas, mis seob lapsi, vanemaid ja kogukondi ning pakuvad välja viis mudelit, kuidas ühtse Eesti koolini jõuda. "Küsimus on iga õppija ja iga inimese potentsiaali avamises ja aluse loomises edukale tööelule," rääkis Tammaru.

"Varasemalt me ei teadnud, kuidas ühtse Eesti koolini jõuda, nüüd tänu haridusteadlaste põhjalikule uurimusele, on meil olemas konkreetsed mudelid ja tööriistad. Meil on nüüd veel selgemad argumendid, miks ühtne Eesti kool on mõistlik. Varasem arutelu on olnud keelepõhine ja rõhutanud probleeme, nüüd me oskame paremini öelda, mida on nii Eesti riigil kui inimestel sellest võita," lisas Tammaru.

Projekti käigus töötati välja rida tööriistu koolidele ja kohalikele omavalitsustele, et aidata targalt ja läbimõeldult välismaalasi kogukonda lõimida - alates eesti keele õppest, lõpetades juhistega, kuidas käsitleda tundlikke ajalooteemasid. Mudelid töötati välja koostöös mitmete koolidega, arvestades kohalike oludega.

Tammaru sõnul on rahvuslike ja keelepõhiste erinevuste taastootmise vähendamiseks vaja teha haridussüsteemis hästi läbi kaalutud poliitilisi otsuseid. "Selleks, et teistest rahvusest noored ei lahkuks parema hariduse ja töö saamiseks välismaale, ning et meie tööturg ei sõltuks sisserändest, on oluline minna üle ühtsele Eesti koolisüsteemile, kus õpivad võimalikult palju koos erinevad lapsed sõltumata vanemate emakeelest," rõhutas ta.

Professor märkis, et konkreetsed lahendused on erinevad sõltuvalt, kooli asukohast. "Koos õppimisest on aga kasu kõigile, ka eesti emakeelega noortele, kes asuvad tööle avatud maailmas ning suhtlevad erinevatest rahvustest inimestega enam kui ükski varasem põlvkond," lausus Tammaru.