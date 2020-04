Uus reaalsus: kodukontor ja pidevad videokõned on kasvatanud inimestes ärevust, pannes neid tegema asju, mis varem mõttessegi ei tulnud

Samas pole tegu probleemiga, mis oleks ainult naistele omane. California riikliku ülikooli ajaloo professor John Farrell tunnistab, et tavalisest klassiruumist veebi kolimine on muutnud ta rohkem eneseteadlikumaks. „Ma ajan tihedamini habet,” rääkis mees, kellele teeb muret ka tema kõrge laup, millest ta on samuti saanud teadlikuks läbi videotundide.

Kasvanud on nõudlus teatud liiki ilutoodete järele

Ilutööstuse esindajate sõnul on nemadki aru saanud, et meie uus reaalsus, kus sõltume väga palju tehnoloogiast, on löönud meie minapildi tugevalt kõikuma.

“Zoom toob välja kõik iluvead. Iseäranis tundlikuks muutuvad naised, kellel on hoolimata vanusest kujunenud välja väga selge enesekuvand, mida uus reaalsus nüüd kõigutab,” rääkis ilubrändide strateegiakonsultant Elizabeth Kopelman, kes on töötanud selliste ettevõtetega nagu Johnson & Johnson ning Neutrogena.

Inimeste kõrval, kes on saanud teadlikumaks oma iluvigadest, on ka neid, kes on otsustanud kaamerat nö petta. Näiteks üks anonüümseks jääda soovinud naisterahvas märkis, et ta on oma arvuti kaamera ette tõmmanud läbipaistva teibi, kuna see pehmendab tema topeltlõuga kaamerapildis.

Uus reaalsus on toonud kaasa ka suurema nõudluse teatud ilutoodete järele. Juuksetoodete e-poe Prose asutaja Arnaud Plas rääkis, et alates märtsi keskpaigast on neil umbes 80%-liselt kasvanud nii juukseõli kui ka juuksemaskide müük. Kuna paljud ilusalongid on ka praegusel ajal suletud, on inimesed pidanud hakkama rohkem tähelepanu pöörama ka küüntehooldusele.