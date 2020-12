Uus rekord. Bolt kaasas 150 miljonit eurot

D1 Capital Partners on globaalne investeerimisühing, mis tegutseb era- ja avalikel turgudel. Ettevõte kombineerib juhtiva varahaldusettevõtte talendi ja oskused pereettevõtte paindlikkuse ja pikaajalise investeerimisperspektiiviga. Daniel Sundheimi poolt 2018. aastal asutatud D1 tegutseb peamiselt ülemaailmsesse interneti-, tehnoloogia-, telekomi-, meedia-, tarbija-, tervishoiu-, finants-, tööstus- ja kinnisvarasektorisse investeerimisega.

Darsana Capital Partners on investeerimisühing, mis keskendub globaalselt era- ja börsiettevõtetesse tehtavatele pikaajalistele investeeringutele. Ühing on asutatud 2014. aastal ning tegutseb New Yorkis.