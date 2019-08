Uus rikastumisvõimalus – Gröönimaalt eralduvad jäämäed

Blari Baker ja Taylor Lindorn püüavad jääkamakaid Kanadas Newfoundlandi ranniku lähedalt.

Jääkamakad lähevad pudeldajate kätte, kes siis seda luksusveena müüvad, kirjutab Yle.fi.

Kapten Edward Kean käib iga hommik paadiga Bonavista Bays ulpivaid jäämägesid püüdmas. Ta on seda teinud 20 aastat. Ta laseb need püssist väiksemaks, mida annab võrguga minema vedada. Minemaveoga on kiire, et saada kätte tuhandeid aastaid vana vett, kuna merevesi sulatab jääd kiiresti.

Jääkamakad pannakse sulama tuhande liitristesse tankidesse. Kuumal ajal maist juulini veavad Kean ja tema partnerid kuni 800 000 liitrit iidset vett. Nad müüvad vee kohalikule ettevõtjale dollariga liitri eest.

Jäämäest pärit vett müüakse kui puhtaimat vett. Kliendile jõuab see pudeldatuna ja maksab juba kümmekond eurot. Kliendile müüakse vett jutuga, et nad joovad tuhandeid aastaid vana puhast vett.

Vett pudeldava ettevõtte juht Kerry Chaulk ütles, et välismaal läheb äri veel paremini kui kodumaal. Vett saadetakse müügile Euroopasse, Singapuri ja Dubaisse.