Uus Saaremaale lendav lennufirma pidi katkise lennuki tõttu juba kasutama Nordica lennukit

NyxAiri tegevjuht Jaanus Ojamets selgitas, et nende firma lennukil tuli hooldustööde käigus eemaldada mõned torud ja voolikud ning kuna kasutuses olnud tihendeid uuesti kasutada ei saa, tuli tellida uued, paraku tellitud kauba tarne viibis seoses pühade ja nädalavahetusega.

Praegune asenduslennuki vajadus selgus tema sõnul alles pühapäeval. Ojametsa sõnul on NyxAiri lennuk liinil tagasi hiljemalt täna õhtul.

Seni valdavalt Rootsi siseliine teenindanud Eesti lennufirma NyxAir alustas Kuressaare liini teenindamist 21. detsembrist. Maanteeametiga sõlmitud lepingu järgi lendab Kuressaare-Tallinna lennuliinil 48-kohaline lennuk, milleks on turbopropellermootoriga ATR 42-500. Nädalas tehakse sarnaselt varasemale 12 reisi ning reisi hind ei muutu.

Kuigi seni Kuressaare liinil tegutsenud Transaviabaltika tahtis lennata Tallinna ja Kärdla vahel 33-kohalise lennukiga, ei vastanud see kogukonna soovidele, kuna saarlased olid juba aastaid rääkinud, et Kuressaare ja Tallinna vahel on vaja käima panna suurem lennuk.