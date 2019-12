Uus seadus võimaldab hakata üürnikelt remonti nõudma

Eelnõuga kaob eluruumi üürilepingute puhul absoluutne leppetrahvi keeld. Samas on võimalik leppetrahvi kokku leppida ainult mitterahalise kohustuse rikkumise puhuks, kus kahju tõendamine võib olla keerulisem ning kus trahvil võib olla oluline ennetav mõju. Leppetrahvi suurus on piiratud, teatas ministeerium.

Sätestatakse sõnaselgelt, et pooled võivad kokku leppida seadusjärgsest kõrgemas viivisemääras. Eluruumi üürniku kaitseks pannakse siiski paika maksimaalne viivise määr.

Kokku on võimalik leppida ka selles, et üürnik kannab ise terve hoone korrashoiu- ja parendamiskulud ning tagastab eluruumi sellises seisundis, nagu ta selle üürile võttes sai, või kannab ruumi remontimisega seotud mõistlikud ja vajalikud kulud.

„Eelnõu eesmärk on elavdada ja arendada üüriturgu ning pakkuda sellega inimestele elukoha üürimise näol mõistlikku alternatiivi kodu omamisele," ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Tahame aidata kaasa hea kvaliteediga üürielamufondi kujunemisele."

Minister tõi välja, et üüriturgu puudutav seadus on püsinud muutumatuna pea 20 aastat ning turuosalised on viidanud vajadusele seda kaasajastada. „Üürituru efektiivseks toimimiseks tuleb soodustada pikaajalisi ja stabiilseid, kuid samas paindlikke üürisuhteid, mis tagavad üürileandjale kasumi ning üürnikule piisava kaitse ja kindlustunde."

Üürileandja saab teatud juhtudel võimaluse nõuda senisest suuremat tagatisraha, mille ülemmäär on ühe kuu Eesti keskmine brutopalk. „Muudatus on mõeldud olukordadeks, kus üüritav eluruum asub väga madalate hindadega piirkonnas, ja kehtiv tagatisraha ülemmäär ei kata üürileandja riske eluaseme ja selle sisustuse kahjustamise puhul," selgitas minister.