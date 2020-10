Uus suund aina levib. LHV asus pakkuma rohelisi laene ka ettevõtetele

Sel kevadel tutvustas LHV rohelist tegevuskava ning tuli välja esimeste roheliste laenudega, et toetada Eesti majanduse üleminekut rohelisemale toimimismudelile. Kui erakliendid on rohelised laenud kasutusele võtnud ja septembris olid kodulaenudest juba 10% rohelised, siis sellest nädalast lisandusid ka rohelised ärilaenud - roheline investeerimislaen ja roheline laen elamuarenduseks.

LHV ettevõtete finantseerimise osakonna juhi Marko Kiisa sõnul on ettevõtetel käes aeg, et hakata oma investeeringuid teadlikumalt energiatõhusamatesse lahendustesse suunama. „Kapital on värvunud roheliseks ja sellest ei tohiks mööda vaadata. Üha rohkem on hakatud üle vaatama oma tootmist ja tarneahelaid, igapäevast tarbimist ja mõju keskkonnale. Asudes juba täna nende teemadega tegelema ja kaasates oma ala spetsialiste, võivad investeeringud energiatõhususse ennast ära tasuda juba ühe kuni viie aastaga. Nii saab lasta üksnes energiasäästul tasuda pangalaenu, edasine on juba puhas sääst," lausus Kiisa.

„Julgustame kõiki, kelle äri eeldab arvestatavas koguses päevast elektritarbimist, tootma enda tarbeks rohelist elektrit. Suure omatarbega on investeering päikeseenergiasse tasuv juba kuue kuni üheksa aastaga, vahel isegi kiiremini, ning sellest saadav kasu otsene - olgu see siis puhtama looduse või tõhusama ressursikasutuse näol, " lisas ta.

Sooviga edendada rohepööret Eesti ettevõtluses ja majanduses, pakub LHV rohelist investeerimislaenu ettevõtetele. Investeerimislaenu intress on 3,5% + 6 kuu euribor ning LHV partneriteks on DeltaE inseneribüroo, Energiapartner ja Solar4you.

Roheline laen elamuarenduseks on mõeldud arendajatele, kes ehitavad A-energiaklassiga elamuid, et Eesti inimestel jaguks energiakasutuse poolest eeskujulikke kortereid. A-energiaklassiga elamute arendajatele mõeldud investeerimislaen on 0,5% tavalisest madalama intressiga.