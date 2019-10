Uus suund: Eesti ettevõtted laienevad riburada Helsingisse

Paljudele Eesti ettevõtetele on Helsingi loomulik hüppelaud rahvusvahelisele turule. Helsingi on lähedal, kliente ja ostujõudu on kõvasti ning kultuurid üpris sarnased. Soome minek on eestlastele üha vähem sunduslik samm parema palga järele ja üha enam põnev võimalus äri ajamiseks. See kehtib selgesti näiteks hiljuti Helsingisse laienenud Eesti brändide Tokumaru ja Upsteam kohta. Mobiilset autopesuteenust pakkuv Upsteam alustas Helsingis tööd mais, jaapani stiilis restoran Tokumaru avas sel neljapäeval uksed uues ja uhkes Triplas, vastvalminud põhjamaade suurimas kaubakeskuses.

“Iga noor Eesti ettevõtja tahab Helsingisse,” ütleb Upsteami üks asutajatest, Valjo Kütt Helsinkin Sanomatele. “Meilt küsiti, miks me kõigepealt Tartusse ei laienenud," meenutab ta. "Ainuüksi Helsingi piirkond on suurem kui kogu Eesti.”

Mobiilne autopesuteenus Upsteam on tõeline nüüdisaja "Estonian dream". Vähem kui kolme aasta jooksul on ettevõtte käive kolmekordistunud, see annab tööd 41 inimesele ja kavatseb Soome kaudu murda kogu Euroopa turule.

Ettevõtte skeem sündis USA-s, kus asutajaist sõbrad mitu suve ukselt-uksele raamatuid müümas käisid. Raamatumüügist saadud kapitaliga ostsid nad kaubiku, paigaldasid sinna aurupuhasti, töötasid välja oma puhastusvahendi ja asutasid Tallinnas väikese ettevõtte.

Upsteami üks asutajatest on 26-aastane Valjo Kütt. Tema sõnul oli ettevõtte tulek Helsingisse lihtsam kui paljudel teistel Eesti firmadel. “Kohtusime kohe just õigete inimestega, kes aitasid meil kiiresti edasi liikuda,” räägib Kütt.