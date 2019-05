Uus tase Taani panganduses. Suurpank ei võta kliendiks audiitorita ettevõtteid

Näiteks Jyske Bank ei võta endale enam uusi ettevõttekliente, kellel pole audiitorit. Ka teised suured pangad kaaluvad erinevaid võimalusi, kuidas muuta klientidel raskemaks majanduskuritegudega tegelemist ning kuidas välistada uute selliste kundede lisandumist.

Üldiselt püüavad Taani pangad õppida Danske Banki saagast ja teha oma rahapesuvastase võitluse müürid kõrgemaks ja paksemaks.

„Me kaalume veelgi karmistada meile tundmatute isikute kliendisuhte alustamise protseduure,“ ütles Danske Banki Taani äriklientide üksuse juht Niels Bang-Hansen Berlingskele. „Oleme viimastel aastatel teinud palju, et meid ei kasutataks enam rahapesuks ja muudeks finantskuritegudeks, kuid kurjategijad muutuvad aina osavamaks.“

Selle aasta algusest kehtestas Jyske Bank põhimõtte, et nad keelduvad uutest äriklientidest, kellel pole audiitorit.

Jyske Bank tegi 625 ettevõtte kohta Taani rahapesu andmebüroole kahtlase tehingu hoiatuse. Nendest 622 ettevõttel olnud audiitorit. Panga juhatuse esimees Andres Dam ütles, et seni on saadud kogemus positiivne. Ta ütles, et pank on tõesti saatnud minema palju potentsiaalseid kliente, kes ei ole suutnud või tahtnud avalikustada enda audiitorit.

„Ainus, mida ma kahetsen, on see, et me ei kehtestanud selliseid sisemisi reegleid juba aastaid tagasi,“ lausus ta. „Sellega me läheme tõenäoliselt vastuollu poliitilise tahtega edendada ettevõtlust. Kahjuks on see kaasa toonud plahvatusliku ettevõtete asutamise, kes ei vaja üldse mingisugust auditeerimist. Paraku on see olnud peamine kahtlaste tehingute allikas, mis on meie panga kaudu liikunud.“