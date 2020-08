Uus tegija turul. Bigbank hakkab pakkuma Eesti turul uudset kodulaenu

Erigraafikuga kodulaenu võimaldab Bigbank peredele, kus laenu taotlevad kaks inimest koos, kes on omavahel abielus või vabaabielus ning kasvatavad ühiselt lapsi. Erigraafiku puhul saavad laenajad ise valida, kui pikaks perioodiks erigraafikut soovitakse. Kuna esialgsed laenukohustused on selle puhul väiksemad, võimaldab see perel laenu alguses katta vajadusel ka täiendavaid kohustusi nagu näiteks autoliising.

„Eesti pangandusturg on viimastel aastatel aina enam konsolideerunud ning konkurents tänu sellele vähenenud. Hakkame väljastama panga koduturul eluasemelaenu ning asume konkureerima selgelt eristuva tootega," sõnas Bigbank AS juhatuse esimees Martin Länts. „Eestis on väljastatud üle 165 000 kinnisvaraga tagatud kodulaenu. Bigbanki uus toode võimaldab ka paljudel tänastel kodulaenu klientidel oma olemasolev laen refinantseerida erigraafikuga laenu vastu. Meie soov on jätkuvalt kiiresti areneda ning tuua turule uusi tooteid nii Eestis kui ka teistes tegevusriikides," lisas Länts.

Bigbanki Eesti äriüksuse juhi Jonna Pechteri sõnul on erigraafikuga kodulaenude puhul tegemist tootega, mis sobib peredele, kellel on plaanis endale pikemaks ajaks kodu soetada. „Erigraafikuga kodulaenu antakse kuni kolmekümneks aastaks ning selle puhul ei kuulu kuni esimesed kakskümmend aastat laenu põhiosa tagasi maksmisele, tasuma peab vaid intressi. See sobib peredele, kellel on täna ühel või teisel põhjusel suured kulud, kuid stabiilne elu," märkis Pechter.

„Erigraafiku väike laenumakse kõrgete kulude perioodil on võimalus peredele, kel on parasjagu näiteks tagasi vaja maksta autoliisingut või teenindada mõnda muud laenukohustust," lausus Pechter. „Siis võimaldab erigraafik maksta laenukohustuste kõrvalt väiksemat makset, mida saab suurendada kohe kui teised laenukohustused lõppevad. Samamoodi võimaldab erigraafik toime tulla väikeste laste kõrvalt, kui kulud on niigi suured - laenumaksele kulub vähem ning hiljem tööle naastes saab hakata rohkem tagasi maksma. Näiteks 100 000 euro laenamisel 30 aastaks, intressiga 2,5%+Euribor ja võttes põhiosa maksepuhkuse kümneks aastaks, on esialgne kuumakse kümne aastasel perioodil 201 eurot ja viimased 20 aastat kuumakse 531 eurot."