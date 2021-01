Uus traditsioon? Eestlaste seas populaarse valguspargi pani püsti Leedu ettevõte. Skulptuurid pärit Hiinast

„Arvestades kõiki asjaolusid, on olnud hea külastatavus ja oleme rahul,” sõnas festivali avalike suhete juht Reno Hekkonens. Hetkel on Tallinnas meelelahutusele kriips peale tõmmatud, seega on see üks vähestest võimalikest kohtadest, mida külastada.

Peale valitsuse otsust karmistada avalike ürituste läbiviimise korda, kohandas festival end vastavalt ettekirjutusele ja kasutusele võeti täiendavad ohutusreeglid.

„Idee festivalist oli olemas juba eelmine aasta, kuupäevadki olid paigas. Viirus tuli halva üllatusena aga üritust ära ei tahtnud jätta. Kulutused pargi Eestisse toomiseks olid juba tehtud ja me võtsime riski.”

Valgusfestival Võlumaa Foto: ERLEND STAUB, Valgusfestival Võlumaa

Valgusfestivalil saab näha müstilisi taimi, linde, loomi, laternatänavaid ja losse. Lisaks on vaatamiseks välja pandud jääkarude ja pandade maad ning hiina kalendri sodiaagimärkide alleed.

„Skulptuurid on pärit Hiina ettevõttest Haitian Latern Co ja Hiina disainerite valmistatud. Terve park on viidud üle maailma tuurile.” Eritellimusel valminud valgusfiguurid võivad kõrguda kuni kaheksa meetrini.

Ürituse sotsiaalmeedia lehel kiidavad külastajad parki, samas toovad välja krõbedat piletihinda. Eelmüügist ostetud täispileti eest tuleb külastajal välja käia 13 eurot ning perepileti eest 44 eurot. „Hind kujuneb vastavalt produktsiooni hinnale. Projekt pole odav ja on toodud kaugelt. Samuti, nagu iga äri, peab teenima mingit kasumit. See kujundabki lõpliku hinna,” põhjendas Hekkonens piletihinda.

„Tahame muuta valgusfestivali traditsiooniks. Hetkel juba mõtleme, et kuna ja kuidas üritust järgmine aasta korraldada.”

