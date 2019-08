Uus trend: kinnisvaraportaalides müüakse toimivaid ärisid

Kinnisvara24.ee tootearendus- ja turundusjuhi Laura Tammeoru sõnul müüakse ettevõtteid koos kehtiva üüripinna lepingu või firmale kuuluva kinnisvaraga kinnisvaraportaalides, kuna muud head platvormi selle tarbeks ei ole: „Kui varasemalt müüdi kinnisvaraportaalis kinnisvara koos toimiva äriga, siis uue trendina toimib see ka vastupidi – müügile on tulnud ilma oma kinnisvarata ettevõtted, millel on kehtivad rendilepingud äriks sobivas asukohas.“

„Kui otsida uut äri, siis nii üllatav kui see ka pole, tuleks vaadata pakkumisi kinnisvaraportaalist. Toimivaid ettevõtteid müüakse ka sotsiaalmeediagruppides ja erinevatel internetilehekülgedel, aga kinnisvaraportaalide eeliseks on suur kasutajate arv ja otsimismugavus – ärisid saab otsida konkreetse asukoha ja kriteeriumite alusel,“ selgitas Tammeorg. "Paljude ettevõtete puhul ongi just asukoht edukaks toimimiseks määrav. Näiteks restoranid, kohvikud, ilusalongid või külalistemajad, kus inimesed on harjunud käima, toimivad tõenäoliselt ka omanikuvahetuse korral edasi. Kinnisvaraportaalist võib saada valmis lahenduse, näiteks restorani koos ruumide, kokkade ja kelneritega. Kui ettevõttel on hea minevik ning toimiv klientuur, siis saab ka suuremat hinda küsida ja müük on kiirem."

Seoses kasvanud nõudlusega lisab Kinnisvara24.ee ärikinnisvara objektitüübi alla eraldi äripinna tüübi "Toimiv ettevõte", mis lihtsustab sobivate äride leidmist. Otsingut saab teha asukoha järgi, aga ka täpsemalt, kasutades konkreetseid otsisõnu (autopesula, juuksur, külalistemaja).