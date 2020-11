Uus trend. Venemaal ei võeta enam vastu tundmatutelt numbritelt tulevaid telefonikõnesid

Venemaal valmistatakse ette seadust, mis võimaldaks tarbijatel blokeerida robotkõned.

Venemaal pole üldse vahva telefonikõnesid vastu võtta, sest suurem osa kõnedest on mingisugused müügipakkumised. Hiljutise Kaspersky uuringu alusel on enam kui 60 protsenti tundmatutelt numbritelt tulnud kõnedest mitmesugused robotkõned. Vähem kui kümme protsenti kõnedest on mitmesugused petukõned.

Robotkõnede laviin on äärmiselt häiriv. Vene ajalehe Izvestja andmetel oli iga teine saabunud kõne katse midagi müüa.

Enim teevad Venemaal robotkõnesid mitmesugused finantsinstitutsioonid, sealhulgas ka pangad. Klientidel pole praktiliselt võimalusi selliste kõnede blokeerimiseks.

Mõned sideoperaatorid kasutavad oma filtreerimisprogramme ja ka häiritud klientide avaldusi elektroonilise otseturunduse blokeerimiseks. Osad venelased peavad lihtsamaks mitte võtta vastu tundmatutelt numbritelt tulevaid kõnesid.

Ettevõtted armastavad teha robotkõnesid, sest need on odavad ja neid ei saa seni efektiivselt blokeerida.

Venemaal plaanitakse seaduseelnõud kasutades anda inimestele õigus reklaamikõnede blokeerimiseks pöörduda telekommunikatsioonifirmade poole, kes saadavad siis soovi edasi Venemaa meedia- ja telekomunikatsioonitsensorile Roskomnadzorile. Amet kinnitab või lükkab ümber spämmimise. Kui kinnitatakse, et tegemist on robotkõnedega, võivad telekommunikatsioonioperaatorid numbrid blokeerida.