Uusi võimalusi saavad kasutada ka praegused teise samba pensionärid

„Teise samba reform muutis pensioni kogumise vabatahtlikuks ja andis sambaga liitunutele pensioniikka jõudes õiguse valida, kuidas oma pensioni välja võtma hakata, kas eluaegse või tähtajalise pensionina või ühekorraga. Sama õigust saavad selle aasta alguses soovi korral kasutada ka senised teise samba pensionärid," ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste.

Pensioni maksmine juba sõlmitud pensionilepingute alusel jätkub vaikimisi ja kõik, kes on oma valikuga rahul, ei pea midagi tegema. Alates 1. jaanuarist 2021 muutus eluaegne pension ja vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud tähtajaline pension maksuvabaks ning lühemate tähtajaliste pensionide maksumäär langes 20 protsendilt 10 protsendile. Need muudatused kohaldusid sõlmitud pensionilepingutele uuest aastast automaatselt.

Eluaegse pensionilepingu võlu on selles, et ükskõik, kui kaua pensionisaaja elab, võib ta alati arvestada oma pensioniga teisest sambast. Pensioni makstakse edasi ka vaatamata sellele, et pensionisaaja enda kogutud summa võib juba ammu olla välja makstud. Samuti ei ole ohtu, et pensioni suurus mingil hetkel väheneda võiks.

Kes tunneb, et pension elu lõpuni või kokkulepitud tähtajani pole siiski see, mida ta vajab, saab erandkorras oma pensionilepingu lõpetada. Üles saab öelda pensionilepingu, mis on sõlmitud enne 2021. aasta 1. jaanuari. Avaldus selleks tuleb esitada oma elukindlustusseltsile ja seda saab teha kuni käesoleva aasta 31. märtsini.

Pensionilepingu ülesütlemine

Pensionilepingu ülesütlemisel jätkub pensioni maksmine veel kuni augusti lõpuni ja nagu teisest sambast lahkumise puhul üldiselt, makstakse ka pensionilepingute tagastusväärtused välja septembris. Tagastusväärtus arvutatakse välja pensionilepingu tingimuste kohaselt. See on tulevikus makstava pensioni ja lepingutasude tänane väärtus, mille arvutamisel on kasutatud pensionilepingu tingimustes näidatud intressimäära ja sel hetkel kehtivaid eluiga kirjeldavaid suremusnäitajaid ning kust on maha arvatud lepingu ülesütlemise tasu.