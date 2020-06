Uut tüüpi kaubamärkide võimalused on Eestis alles avastamata. Kas Olerex teeb otsa lahti?

Nagu ehk üks või teine on juba kursis, saab alates eelmise aasta aprillist esitada avaldusi täiesti uut tüüpi kaubamärkide registreerimiseks. „Uus" tähendab siin ettevõtjatele ehk kõige olulisemana seda, et lisaks sõnale või staatilisele pildile saab kaubamärgina registreerida nüüd ka lühikese video- või helifaili, mida oma kaupade-teenuste turundamisel kasutada. Kaitset võib taotleda näiteks multimeediamärgile ehk pildi ja heli kombinatsioonile, liikumismärgile, mis koosneb elementide liikumisest, või helimärgile, mille, nagu nimigi ütleb, moodustab mingi heli või helikombinatsioon. On selge, et selliste uuenduste tulek oli möödapääsmatu - viimaks on ettevõtjatel võimalik kaitsta oma kaubamärke kujul, nagu nad neid tegelikult tänapäevastes turunduskanalites ehk televisioonis, raadios ja veebis kasutavad.

Euroopa Liidus saab sedalaadi kaubamärkidele kaitset nõutada muide juba 2017. aastast. Seda võimalust ettevõtjad ka kasutavad. Kuigi traditsiooniliste sõna- ja kujutismärkide taotlused on endiselt suures ülekaalus (99%), on pisitasa tõusuteel ka uut tüüpi kaubamärkide taotlused. Vaadake ja kuulake näiteks, milline on British Telecommunicationsile kuuluv Euroopa Liidus registreeritud multimeediamärk või kuidas kõlavad Futbol Club Barcelona ühesekundiline ja Google'i kolmesekundiline helimärk.

Vaatamata aga sellele, et videole või helile saab kaitset taotleda juba enam kui aasta, ei ole meil Patendiametis veel paraku ühtki sellist kaubamärki ette näidata. Põhjuseks ei ole kindlasti see, et ettevõtjail poleks materjali, mida registreerimiseks esitada. Kõik ilmselt mäletavad juba üle 20 aasta tagusest ajast Põltsamaa Felixi kõlli „Põltsamaa, ehtne ja hea" või iga autojuhi peas ketravat „Carglass paigaldab, Carglass parandab". On siiski mõistetav, et iga uus asi nõuab aega ja harjumist ning küllap ka Eesti ettevõtjad peagi tee uute meediasõbralike kaubamärkideni leiavad. Küsimus on, kellest saab esimese sellise uue kaubamärgi uhke omanik. Kas Olerexist? Seega ettevõtjad - tähelepanu, valmis olla, start!