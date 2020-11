Uute korterite rabamine jätkub, valmis korterite jääk kasvab

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et kuna ühiskonda pole uuesti lukku pandud, siis teevad kohalikud pered praegu tehinguid, mida kevadel ja suvel edasi lükati. „Kas turg jääbki sama aktiivseks, näeme juba paari lähema kuu jooksul," sõnas ta.

Soomani hinnangul on uusarenduste turul ka üks selge ohumärk. „Tallinnas ja Harjumaal on üle 500 uue korteri, mis on valmis, aga müümata. See number üksi ei ütle midagi, kuid aasta tagasi oli valmis uute korterite jääk kaks korda madalam. Peamiselt näeme laojäägi suurenemist kallimas segmendis, kus varasemalt investeerisid hoogsalt nii välismaalased kui majutusettevõtjad, aga hetkel pole meil ei välismaalasi ega ka kedagi majutada," selgitas Sooman.

Pindi Kinnisvara poolt koostatud igakuise Tallinna ja Harjumaa uusarenduste monitooringu kohaselt on hetkel müügis 1976 uut korterit kokku 114 erinevas arendusprojektis. Keskmine korterite müügihind on 2749 €/m².

Võrreldes varasema hinnatipuga detsembris 2019 on indeks 3 protsenti madalam. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 €/m²) on Pindi Indeks 165 protsendi võrra kõrgemal.

Pindi Kinnisvara koostatud hinnaindeks võtab arvesse kõigis maakonnakeskustes, lisaks Kohtla-Järve ning Narva linnas tehtud korteriomandite ostu-müügitehingute kaalutud keskmise ruutmeetrihinna. Tegemist on väärtusega, mis hõlmab üle 800 000 elaniku eluaset läbi enam kui 15 aastase ajaloo.