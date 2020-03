Uute piirangute tõttu katkeb laevadel reisijatevedu Soome

Soome liiiklusamet esitas kõigile laevafirmadele, kes Soome suunal meretranspordiga tegelevad, palve reisijatevedu nende liinidel peatada ja seda tähtajatult, ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link. Millal täpselt reisijatevedu Soome suunal katkeb, pole veel selge, kuid tõenäoliselt juhtub see neljapäeval või reedel, lisas Tallinki esindaja.

"Praegu me veel kindlalt ei tea, mis kuupäeval see kehtima hakkab, millal Soome suunal enam reisijatevedu ei toimu. Eilse seisuga oli selleks kuupäevaks 1. aprill ehk kolmapäeva õhtust oleks reisijatevedu meie Soome liinidel Soome suunal katkenud," rääkis Link.

Täna sai laevadfirma info, et kuivõrd soomlasi on kuskil Lääne-Euroopas veel päris palju lõksus ja nad üritavad koju jõuda, siis neile vastutulemiseks lükatakse seda tähtaega veidi edasi. "See ei lükku edasi väga palju, kui, siis paari päeva võrra," lisas Tallinki kommunikatsioonijuht.

Tallinki laevadest sõidab Tallinna ja Helsingi vahel praegu vaid Megastar, mida Soome toetab rahaliselt, et kaubaveod Eesti ja Soome vahel jätkuksid. Megastar võtab peale ka reisijaid ning vähemalt teisipäeval ja kolmapäeval reisijatevedu jätkub, kinnitas Link.

