Uute sõiduautode müük püsib Eestis ikka läinud aastast väiksem

Maikuus tublisti plusspoolele kerkinud uute sõiduautode müük tegi juunis läbi kerge languse – 2424 müüdud uut sõiduautot on 5,5% vähem kui mullu juunis. Kuue kuu kokkuvõttes on tänavu läinud kaubaks 13933 uut sõiduautot.

Juunis oli tarbijate hulgas populaarseimaks segmendiks väiksemad keskklassi autod, mis moodustasid kogumüügist 26,4%. Jätkuvalt ostetakse rohkelt ka keskmiseid maastureid, milliste osakaal oli juunis 23%. Diiselautod moodustasid kogumüügist umbes viiendiku, samas kui kasutatud sõiduautode impordist oli diiselautosid ligi kolmveerand. Hübriidautosid läks kaubaks 268 ja elektriautosid 18.

„Bensiinimootoriga sõiduautode osakaalu tuntav kasv uute autode müügis on ka EU üldine trend,“ kommenteeris AMTELi tegevjuht Arno Sillat. „Seda hoolimata faktist, et diiselmootor täna veel kõige efektiivsem jõuallikas ja ka heitgaaside osas praktiliselt puhas. Euroopas leviv vanemate diiselmootoriga sõiduautode liikumise piiramine piirkonniti ja ajaliselt on andnud oma negatiivse mõju ka uute müügile. Paraku on see viinud CO2 heitme üldise taseme suurenemiseni. Ida-Euroopale tähendab see kasvavat vanade ja läbiaetud diiselmootoriga sõiduautode sissevoolu ning täiendavat tõusu CO2 heitmete osas regioonis. Kuna Eesti on võtnud riigina kohustuse 2030. aastaks CO2 heidet muuhulgas ka transpordis tuntavalt vähendada, siis tuleks juba täna selles osas samme astuda. Inimeste teadlikkust võib kasvatada, kuid nende rahakoti suurendamine on keeruline.“