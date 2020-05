Uute töötute arvu kasv on peale eriolukorda aeglustunud

Eriolukorra alguses oli registreeritud töötuid Eestis ligikaudu 36 814, eriolukorra viimasel päeval 50 135. "Tänane töötute arv on 50 500 ja töötuse määr 7,8 protsenti," ütles töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivamets ERR-ile.

Eriolukorra jooksul tuli Liivametsa sõnul nädalas keskmiselt arvele 2368 töötut, viimastel nädalatel on töötuse arvu kasv langenud. Sel nädalal tuli uusi töötuid juurde 1400.

"Kuigi vahest selle eriolukorra ajal tundub, et töötus aina kasvab ja tööle ei saa mitte keegi, siis tegelikult eriolukorra ajal on kokku meie klientidest tööle asunud 8600 inimest. See tähendab siis seda, et igal nädalal umbes veidi alla 700 inimese lõpetas töötuna arvel oleku ning neist kolmveerand läksid uuele tööle, teised jäid kas pensionile või lõpetasid muul põhjusel arvel oleku," sõnas Liivamets.

Liivametsa sõnul on paljud neist asunud tööle ka töötukassa vahendatud tööpakkumistele, praegu on töötukassal vahendada üle 4000 vaba töökoha. "Meie kaudu vahendatavate töökohtade arv on samuti viimastel nädalatel kasvanud, kui eriolukorra kõige kriitilisematel nädalatel oli meil võib-olla 2500-2700 aktiivset tööpakkumist päevas, siis praeguseks on neid tõesti üle 4000."