VAATA ja ARVUTA | Kui palju kaotasid sa pensioniraha viimase kriisiga

Kolm pensionikogujat on loonud veebilehe, kust igaüks saab vaadata, kui palju ta on kaotanud eelmise kriisi ajal tehtud sissemaksete peatamise tõttu.

Nende sõnum on järgmine:

"„Osta odavalt ja müü kallilt" on tõenäoliselt vanim ja tuntuim investeerimistarkus. See on oma loogikas niivõrd lihtne, et tundub täiesti iseenesest mõistetav. Ometi näitab ainuüksi iga võbeluski aktsiaturgudel, kuidas see on lihtne üksnes teoorias.

Praegu, mil viimasest kriisist on möödas laias laastus kümnend, oleme kollektiivselt astumas taaskord selle reha otsa, kus tahame osta hoopis kallilt. Valitsuse soov peatada sissemaksed pensioni II sambasse on just see reha.

on võimalik lihtsasti arvutada, millise mõjuga oli otsus, mille langetas toonane valitsus 2009. aastal, kui peatas kriisi sügavikus riigipoolsed sissemaksed. Just odavalt ostmisest loobumine jättis jälje eestlaste pensionivarasse. Ka nüüd saavad olema tagajärjed samasugused.

Me ei soovi anda hinnangut laiemale poliitilisele protsessile, kus vähemalt üks valitsuspartner on võtnud eesmärgiks II pensionisammas vabatahtlikuks muuta. Saab aga nentida, et praegu on „ideaalne" aeg odavalt müüa," ütlevad mehed.

Vaata nende veebilehte ja arvuta ka enda kaotatud summa.