VAATA ja VÕRDLE | Koroona on teinud korraliku rüüstetöö Tallinna kesklinna vaateakende kallal. Ka Kaubamaja aknad on varasemast lahjemad

Fotod: Andres Putting Fotograaf-videoreporter Toimetas: Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS 1

Koroona-aasta pole kindlasti paljudele sektoritele kerge olnud. Kuigi kaupmehed said suurima löögi kevadel, paistab, et toona ette võetud kulude kärpimine on mõjutanud ka turunduskulusid, sest kesklinna poodide ja söögikohtade vaateaknad on paari aasta taguse ajaga võrreldes mitmes kohas oluliselt tagasihoidlikumad.