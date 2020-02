VAATA JÄRELE | Balti peaministrid annavad aru: mis saab Rail Balticust edasi? Ratas: minu usk, et kolm riiki peavad projekti oluliseks, on tugev

Täna kohtusid Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Krišjānis Kariņš, Leedu peaminister Saulius Skvernelis ja Euroopa Komisjoni eelarve- ja haldusvolinik Johannes Hahn Tallinnas.

Kohtumise fookuses on Rail Baltic ja teised piirkondlikud ühendused ning Euroopa Liidu järgmine pikaajaline eelarve aastaks 2021-2027.

Eesti peaminister Jüri Ratas ütles pressikonverentsil, et tema usk sellesse, et kolm Balti riiki võtavad raudtee ehitust ja ühendust oluliselt, on tugev. Ka Läti ja Leedu peaministrid kinnitasid, et projekti arengut jälgitakse tähelepanelikult kõrgeimal tasemel. "Leiame, et projekt peaks kiirelt edasi liikuma. Leedus on ettevalmistustööd juba lõppenud, maad on ära ostetud, tööd on tehtud ka Kaunases. Seega on meil ka suur lootus, et projekt jätkub edukalt," kinnitas Skvernelis. Kõik valitsusjuhid tõid välja, et küsimustega tegeletakse edasi märtsikuisel kohtumisel Vilniuses.

Karins kinnitas, et kõige suurem küsimus Rail Balticu puhul ongi juhtimisstruktuuri toimima saamine.

Volinik Hahn tõi sisse ka Brexiti teema, mis sunnib euroliitu toetusrahasid kärpima. "Peame rakendama kokkuhoiupoliitikat, et suudaksime erinevaid probleeme ületada. Peame arvestama ka kärbetega ühtekuuluvusfondis, aga samas kindlustama, et raha kolmele Balti riigile on olemas."