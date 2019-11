VAATA JÄRELE JA LOE | Juhan Parts: Isamaa roll valitsuses on ülimalt kaalukas: ta tõi Keskerakonna ja EKRE isolatsioonist välja

See diil sündis 90ndate aastate lõpus. See, kui Reformi- ja Keskerakond olid vahepeal koos valitsuses, ei toonud Keskerakonda isolatsioonist välja. Keskerakonna all mõtlen ma ka valijagruppi, keda nad esindavad. Ja miks on see oluline? Võtame Brexiti ja Trumpi – meile meeldib tuua suurte riikide võrdlusi –: need tekkisid selle tõttu, et ühiskonnas olid suured lõhed, millele ei pööratud tähelepanu. Keskerakonna toomine isolatsioonist välja on olnud Isamaa valijatele üsna raskesti mõistetav samm. Teatavas mõttes on Eesti poliitika soomestunud: kõik ühiskonnagrupid suudavad koos töötada.

Loen siin teie lugusid, et Eesti on kuhugi kaldunud – see on pehmelt öeldes jama. Pean Keskerakonna inimestest lugu, Jüri Ratasest pean väga lugu. Mulle meeldivad ka EKRE inimesed, tunnen paljusid nende hulgast. Isamaa on see garantii, mis hoiab suurt poliitilist fookust. See on nii.

See on kõva statement.

Ajakirjanduslikus analüüsis peame rääkima reaalsetest faktidest, isegi kui see kellelegi ei meeldi. Sest nii see ju on. Selle koalitsiooniga kaasneb ebameeldivusi, mida tuleb taluda – viimati näiteks seda, et Oudekki Loone juhib NATO parlamentaarset assambleed (selle Eesti delegatsiooni – VK) – mida kõike ta on öelnud –, aga just selle tulemusena saab Loone aru, et tema seisukohad, mida ta opositsioonis öeldes on väljendanud, ei pea vett. Nii ka EKRE puhul.

Räägime veel pensionireformist, mille Isamaa saab selles valitsuses ära teha.

See on mingi Isamaa spetsiifiline mure või, see pensionireform? Kas see ei ole teie mure?

See on Isamaa kõige spetsiifilisem valimislubadus, mille täitmiseni on nad nüüd jõudmas. On see mõistlik mõte? Mida kavatsete te ise teha oma teise samba rahaga?

Kõigepealt peab Ismaale tänulik olema, et nad julgevad sellise ülimalt raske teema avalikku fookusse tuua – eriti sellepärast, et vastuseis on sellele väga tugev.

Kas see mõte on mõistlik või ei ole?

Mõelge ise. Kuus protsenti tööjõumakse võtame praegu ära, iga aasta sadu miljoneid cash´i viime välismaale, nagu oleksime mingid oligarhid. Ja mis me vastu saame? Mingisuguse uduse lubaduse, et kolmekümne aasta pärast saab keskmise palga saaja alla saja euro riiklikule pensionile lisaks – heal juhul. Saage aru, see kaup ei tasu ära!

Mis teie oma teise samba rahaga teete?

Minu jaoks on Seedri seisukohad kõik tuntud ja teada. Suvel ma nimetasin neid isegi geniaalseks. Vabatahtlikkuse element on viimane katse survestada fondihaldureid ja pankasid.

Mida te teete oma teise sambaga?