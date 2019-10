VAATA JÄRELE JA LOE | Kadri Simson: Stefano Grassi värbamine kabinetiülemaks on saavutus, mitte midagi, mida peab välja vabandama

Selleks peab alati valmis olema. Ma ju tean, mis juhtus viis aastat tagasi Andrus Ansipiga ja viisteist aastat tagasi Siim Kallasega. Rünnakuid, mis on alguse saanud Eestist, on varemgi olnud. Mul ei olnud põhjust arvata, et mind koheldakse siidkinnastes või leebemalt. Mind päästis mu portfell: seal on nii palju sisulisi, tehnilisi probleeme, et ükski poliitiline grupp ei tahtnud aega raisata isiklike küsimuste peale, kui oli võimalik rääkida asjast.

Marina Kaljurand arvas, et neid isiklikke küsimusi oleks kindlasti pidanud küsima. Olete pärast arutanud, miks ta nii arvas ja miks sellest ikkagi loobuti?

Ma ei ole seda temaga arutanud. Aga tõepoolest, tema oli Eesti saadikutest kõige vähem toetav, üritas seda kuulamist kaasmaalasele raskeks teha. Mul on hea meel, et tal ei olnud selles tuge oma poliitilises fraktsioonis ja et sotsiaaldemokraatide grupp toetas mind.

Seda reiside teemat – teie elukaaslane Teet Soorm võltsis arveid, algati isegi kriminaalasi, mis lõpetati oportuniteediga – olete siiski vältinud ka Eestis. Kui Ärileht küsis, millal te teada saite, et arveid on võltsitud, siis te ei vastanud. Inimlikult on arusaadav, et täpset kuupäeva ei mäleta, aga kas siis, kui te Rumeenia-reisil käisite, te juba teadsite sellest?

Ei. Ma ei keeldunud ka Ärilehele vastamast. Nad tabasid mind kõndimas keset Pärnu linna, ja ma vastasin. Sain teada uurimise käigus. Jah, mõnikord peab küsimustele vastates olema väga konkreetne. Tunnistasin, et ei tea seda kuupäeva nimetada. Järgmiseks küsiti, kuidas minuga seotud kulud tasuti. Neid ei tasunud ükski ettevõte, tasus Teet Soorm oma isiklikult kontolt. Seda tahtis üle kontrollida ka riigikogu erikomisjon, kes sai need ülekanded. Ma arvan, et siin ei ole mitte ühtegi vastamata küsimust, kõik on vastatud.

Kuidas need Soormi ülekanded tõendasid, et teie olete ise tasunud?

Arvan, et on päris palju paare, kus ühe reisi maksab üks ja teise teine. Tähtis on ju see, et need on tasutud eraisiku isiklikust sissetulekust, palgast, st ei ole saadud mingi boonusskeemiga. Samamoodi saan mina näidata, et olen maksnud meie ühiste reiside mõlemad lennupiletid. See on vägagi levinud koos reisivate paaride puhul. Minu puhul on tähtis see, et minu eest maksis eraisik, kes mind kaasa kutsus, ja mitte mõni firma, kes pakkus oma töötajatele boonusskeeme.

Teie tee Brüsselisse on olnud okkaline. Alguses pidite saama vahevolinikuks, Juncker oli vastu, siis leppis ära. Vahepeal liikus jutt, et Jüri Ratas võib seda kohta endale tahta, ja lõpuks oli te seal kaks kuud ilma palgata. Mis on see teile inimlikult maksma läinud?

See teadmatus, millal on sinu kord astuda komisjoni ette heakskiitu saama, ei ole loomulikult mugav. Aga tagantjärele pean ütlema, et see tuli mulle kasuks, sest ma ei kulutanud seda aega mitte midagi tehes, vaid asusin juba juunis intensiivselt kohtuma Euroopa Parlamendi liikmetega. Siis, kui sinu üle hääletatatakse, ei loe ainult Eesti esindajad, keda vastavas komisjonis oligi vähe. Nende kuude jooksul sain kohtuda kõigi olulisemate poliitiliste gruppide juhtidega, kõigi olulisemate ITRE komisjoni liikmetega, kes on olnud raportöörid ja juhivad oma poliitilist meeskonda komisjoni. Need mitukümmend kohtumist valmistasid mind ette kuulamiseks – ma teadsin nii mõnegi küsija puhul, mis on talle olulised teemad – ja lõid ka fooni, et selles keerulises portfellis, mille kohta eri parteirühmadel on väga erinevad arusaamised – on neid, kes tahaksid kohe taastuvenergiale üle minna, ja neid, kes on vägagi tundlikud gaasi- või kivisöeenergeetika lõpetamise asjus –, sain ma viie olulise poliitilise grupi toetuse.

Kes teie kabinetiülemaks saab?

Ma sõlmisin just eile Brüsselis olles kokkuleppe, et minu kabinetiülemaks saab tänane Federica Mogherini kabinetiülem Stefano Grassi. (Esimesena kirjutas sellest võimalusest Raimo Poom Eesti Päevalehes – VK.) Tal on päris pikk Euroopa Komisjonis töötamise kogemus. Varem oli ta Euroopa Liidu asjade nõunik Itaalia peaministri juures.

Kas pole seesama Grassi süüdi selles, et teil see kuulamine natuke kehvasti läks? Tema ju valmistas teid ette?

Minu ettevalmistamisel osales mitukümmend inimest. Läksin võib-olla liiga detailidesse. Energeetika peadirektoraadis ei briifinud mind ainult peadirektor ja direktorid, vaid ka üksuste asejuhid.

Aga Grassi roll teie ettevalmistamisel oli ju kõige suurem? Ma paneks teie asemel talle sule sappa.

Nii ma päris ei ütleks. Aga tuleme tagasi selle juurde, et ma läbisin kuulamise esimesel katsel ilma teist katset vajamata.

See on meil meeles.