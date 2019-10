VAATA JÄRELE JA LOE | Swedbanki eksjuhi Robert Kiti puhtsüdamlik ülestunnistus: see oli viga

Teil on ka nüüd kuldsed käerauad peal, eks. Kui pikalt te panganduses töötada ei tohi?

Siin on hästi oluline, et mida see tähendab.

No ma eeldan, see tähendab, te ei tohi panganduses töötada, ja teile makstakse selle eest.

Jah, just. Olen olnud Swedbank Eesti juhatuse esimees neli ja pool aastat, mul on mitmeid ärisaladusi ja klienditeadmisi. Oleks ebaeetiline, isegi ilma lepinguta, neid mõnes teises asutuses oma endise tööandja vastu välja käia. On mõistetav, et selliseid lepinguid tehakse.

Kui kaua see keeld kehtib?

Mõned kuud ikka kehtib.

Kui kaua siis? Aasta?

Jah, umbes nii.

Saate selle aja jooksul sada protsenti palgast?

Selle, mis puudutab rahalisi arveldusi, jätaksin enda teada.

Miks oli vaja lahti lasta eraisikute panganduse juht Kaie Metsla? Volitused peatati varem teil ja finantsjuhil Vaiko Tammeväljal, aga Metslal mitte.

Jah, ma olen ka selle üle juurelnud. Head vastust mul ei ole. Ma ei oska täpsemalt vastata. See on omaniku otsus, ja nii tehti.

Saite Swedbanki juhiks 2015.

Jah, 1. jaanuaril.

Teil oli hea maine, kõrge positsioon ühiskonnas. Teist oleks võinud saada Eesti Panga president. Nüüd on see kõik läinud, kuidas sõnastaksite ise oma praegust olukorda?

Kõigepealt, see minevikuformaat, midagi võiks ikka alles olla ka olevikus. Eesti Panga presidendi valimised... Valimine oli tasavägine, hääletamine oli salajane. Madis Müllerile soovin jõudu. Oma ideed, mis mul olid, saatsin talle edasi. See rong läks ära.

Tagantjärele on vist hea, et te ei saanud Eesti Panga juhiks, pikne lõi kohe varsti pärast seda Swedbanki sisse?

Nojah. See on olukord, kus miinus ja miinus annavad kokku plussi: negatiivne uudis, et ma sinna ei saanud, ja väga negatiivne uudis Swedbanki kohta andsid kokku mingisuguse positiivse tulemuse. Seda näägutamist ei oleks ei mina ega Swedbank jõudnud ära kuulata, nagu Ekspress ükskord kirjutas. Aga tulles tagasi küsimuse juurde... Mul on midagi, keegi mult mitte kunagi ei saa ära võtta. Ma läksin tööle Põhja-Eesti Panka 1. augustil 1994 treasury-osakonna praktikandiks – see oli osakond, kus tegeleti panga rahastamisega, mis Põhja-Eesti Panga puhul oli natuke küsitav tegevus. Finantsturgusid olen ma jälginud 25 aastat.

Tõesti, see on olnud särav karjäär, ja ma eeldan, et vaataja on sellega kursis. Praegu on see karjäär saanud teatava lõpp-punkti.

Nõus. CV on tõesti avalik. Selle aja sisse jääb Vene kriis, Hansa- ja Hoiupanga liitumine, pensionireform, majandusbuum, börsibuum, krahh. Kõige huvitavamad aastad olid Swedbank Eestis siis, kui kriisijärgset majandust oli tarvis taastada. Kümned, sajad kohtumised Eesti ettevõtjatega. 25 aastat on pikk aeg. Kasutan nüüd võimalust natukene järele mõelda, võib-olla natuke sporti teha. Aga kindlasti tuleb minna edasi. Võib-olla puhun tolmu maha raamatutelt, plaanis on kaante vahele panna üht-teist komplekssüsteemidest.

Ma oleks oodanud, et kirjutate pihtimusraamatut sellest, kes on süüdi kogu selles Swedbanki jamas. Aga seda ei tule, ma saan aru?

Komplekssüsteemide raamat on minu arvates palju huvitavam.

Teie kogemust ei saa keegi võtta, selge see. Aastatel, mil Swedbanki läbisid väidetavasti kahtlased rahavood, juhtis Swedbanki üks teine mees. Teie ametiaeg algas siis, kui see kahtlane periood lõppes, 2015. Võib jääda mulje, et teid lüüakse risti kellegi teise pattude pärast. Missugune emotsioon võiks sellega kaasneda?

Ma oskan ka fakte järjekorda panna, aga sellele küsimusele on raske vastata. Suhteliselt tühi tunne. Mida me siis reaalselt tegime? Kas sai tehtud maksimum, et riske kontrollida ja maandada? Ma arvan, et me tegime väga palju. Kohati tundub, et isegi liiga palju. Aasta-paar tagasi oli suur pealkiri, et pangad panevad Eesti lukku. See pankade ja e-residentsuse vastasseis on olnud kogu aeg ja ma olen olnud selles leeris, kes justkui e-residentsust vaenab – kusjuures see ei vasta üldse tõele.

Ma mäletan ka, et start-up-kogukonnad olid teie peale päris tigedad.

Oo jaa.

Mis hetkel te ikkagi aru saite, et mitteresidendid võivad tähendada pangale tõsist peavalu?

Mitte peavalu, aga.... Start-upid olid pahased, et me panime kellegi arved kinni, ja see keegi oli e-resident. Ma püüdsin siis seletada, et e-resident on mitteresident, ja nendega me peame tegelema.

Aga siis te ei olnud veel panga juht, vaid te juhtisite ettevõtete pangandust, mille alla kogu see mitteresidentide äri suunati, eks ole? Mille eest teie vastutasite....

Alates 2010.