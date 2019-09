Valitsuskoalitsioon on tuleva aasta eelarvevaidlustes kokkuleppele jõudnud. Seni on rahandusministeeriumi sügisese majandusprognoosi avaldamisest teada, et järgmise aasta eelarves laiutab 50 miljoni euro suurune auk.

Senini on ajakirjanduses levinud info, et pensionitõus tuleb Keskerakonna varem lubatust oluliselt väiksem ning erakorralise pensionitõusu suurus on järgmisel aastal vaid seitse eurot.