Vaata, kes konkureerivad Cleveroni ja Rõngu Pagari kõrval aasta ettevõtjaks

Lisaks pakiautomaate tootvale Cleveronile on aasta eksportööri kategoorias nomineeritud veel orgaaniliste kosmeetikatoodete valmistaja Eurobio Lab OÜ ja pikaajalise kogemusega paberitootja „Horizon“ Tselluloosi ja Paberi AS.

Mullu aasta ettevõtte tiitli pälvinud Cleveroni juhi Arno Küti sõnul on nad saavutatu üle uhked ning kandideerisid seetõttu ka sel aastal aasta eksportööri kategoorias. „Eesti aasta ettevõtte tiitli kandmine on Cleveroni jaoks olnud suur au, see on kui kvaliteedimärk nii meie Eesti kui ka välismaa partnerite jaoks. Eelkõige on see siiski aga tunnustus cleveroonikutele – vallutame väikesest Viljandist maailma ja me teeme seda just tänu meie inimestele,“ rõhutas Kütt.

Aasta välisinvestori tiitli eest asuvad võitlusesse elektroonika tootja Ericsson Eesti AS, puitmassitehas Estonian Cell AS ning maailma üks suurimaid autotootjaid Daimler AG, kes on viimastel aastatel investeerinud tuntud Eesti ettevõtetesse nagu Bolt ja Starship Technologies.

Aasta disainirakendaja valitakse suurettevõtetele mobiilse tööjõu haldamise lahendust pakkuva Topia OÜ, kaugjuhitavaid disainkeriseid tootva HUUM OÜ ja tootmisseadmete monitoorimise lahendust pakkuva Evocon OÜ seast. Kõiki kolme ühendab maailmas ainulaadsete toodete või teenuste olemasolu ning disaini ja kasutajakogemuse tähtsustamine.